Протестувальники виглядають як трупи, акція – на петербурзькому кладовищі. Так активісти виступають проти загальноросійського голосування щодо зміни конституції, яке призначене на 1 липня. Вони не єдині, хто стверджує, що голосування може бути небезпечним в країні з третім – найвищим в світі – рівнем захворюванням на COVID-19. Сотні місцевих виборців підписали відкритий лист про відмову працювати на виборчих дільницях. (Відео: Reuters, Російської служби Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)