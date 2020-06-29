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30 червня 2020, Київ 00:17
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Шахрайство з голосуванням? Протест на кладовищі під час коронавірусу перед голосуванням у Росії – відеорепортаж

Шахрайство з голосуванням? Протест на кладовищі під час коронавірусу перед голосуванням у Росії – відеорепортаж
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Шахрайство з голосуванням? Протест на кладовищі під час коронавірусу перед голосуванням у Росії – відеорепортаж

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Протестувальники виглядають як трупи, акція – на петербурзькому кладовищі. Так активісти виступають проти загальноросійського голосування щодо зміни конституції, яке призначене на 1 липня. Вони не єдині, хто стверджує, що голосування може бути небезпечним в країні з третім – найвищим в світі – рівнем захворюванням на COVID-19. Сотні місцевих виборців підписали відкритий лист про відмову працювати на виборчих дільницях. (Відео: Reuters, Російської служби Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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