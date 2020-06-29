У Росії за добу виявили найменше хворих на COVID-19 від квітня

У Росії за останню добу виявили 6719 інфікованих коронавірусом. Це на кілька десятків менше, ніж добою раніше, і найнижчий показник із квітня. В останні дні число нових випадків зараження досить стабільне і не перевищує семи тисяч.

Всього за весь час епідемії в Росії виявили понад 640 тисяч заражених.

Померли за добу від коронавірусної інфекції 93 людини, загальне число смертей за весь час, за даними оперативного штабу, – понад 9 тисяч (йдеться про випадки, коли коронавірусна інфекція була визнана основною причиною смерті).

Від сьогодні більшість карантинних заходів зняли у Санкт-Петербурзі. У Москві більшість обмежень зняли раніше.

Росія залишається на третьому місці в світі за кількістю виявлених інфікованих. Всього в світі число випадків інфекції перевищило 10 мільйонів, а померлих – 500 тисяч.