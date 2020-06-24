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24 червня 2020, Київ 23:41
Фотогалереї

Парад під час пандемії: Росія проводить масштабні святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні – фоторепортаж

На тлі пандемії COVID-19, яка ще триває, 24 червня Росія влаштувала у Москві військовий парад до Дня Перемоги, щоб відзначити поразку нацистської Німеччини 1945 року у Другій світовій війні. Розкішний захід мав відбутися 9 травня, але був перенесений через спалах коронавірусного захворювання. Нині карантинні заходи через COVID-19 у Москві були послаблені, і президент Росії Володимир Путін провів парад, прагнучи зміцнити свою підтримку на референдумі, який має прокласти шлях до його розширеного правління. Лідер російської опозиції Олексій Навальний оцінює вартість параду в 1 мільярд рублів, або 14,5 мільйонів доларів
Російські військовослужбовці проходять маршем під час параду до Дня Перемоги на Красній площі Москви 24 червня. Військовий парад, який відзначає 75-у річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, був запланований на 9 травня, але його перенесли через спалах коронавірусного захворювання
1 Російські військовослужбовці проходять маршем під час параду до Дня Перемоги на Красній площі Москви 24 червня. Військовий парад, який відзначає 75-у річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, був запланований на 9 травня, але його перенесли через спалах коронавірусного захворювання
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вітає війська на Красній площі
2 Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вітає війська на Красній площі
Танки Т-34 радянської доби проїжджають під час параду Перемоги на Красній площі в Москві. На заході було представлено понад 200 історичних і сучасних військових транспортних засобів
3 Танки Т-34 радянської доби проїжджають під час параду Перемоги на Красній площі в Москві. На заході було представлено понад 200 історичних і сучасних військових транспортних засобів
Російські військовослужбовиці крокують під час параду Перемоги. Загалом у заході взяли участь 14 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Перед парадом всі учасники і учасниці заходу були протестовані на COVID-19 і поміщені в карантин
4 Російські військовослужбовиці крокують під час параду Перемоги. Загалом у заході взяли участь 14 тисяч військовослужбовців із 13 країн. Перед парадом всі учасники і учасниці заходу були протестовані на COVID-19 і поміщені в карантин
Учасники руху &laquo;Юнармія&raquo; під час параду Перемоги
5 Учасники руху «Юнармія» під час параду Перемоги
Президент Росії Володимир Путін виступив перед військовими на параді. Ця подія передує голосуванню 1 липня за суперечливі поправки до російської Конституції, які, серед іншого, мають дозволити Путіну залишатися при владі до 2036 року
6 Президент Росії Володимир Путін виступив перед військовими на параді. Ця подія передує голосуванню 1 липня за суперечливі поправки до російської Конституції, які, серед іншого, мають дозволити Путіну залишатися при владі до 2036 року
Красна площа в Москві під час параду Перемоги 24 червня. Лідер російської опозиції Олексій Навальний підрахував, що парад коштував щонайменше 1 мільярд рублів, або 14,5 мільйонів доларів
7 Красна площа в Москві під час параду Перемоги 24 червня. Лідер російської опозиції Олексій Навальний підрахував, що парад коштував щонайменше 1 мільярд рублів, або 14,5 мільйонів доларів
Російська ракетна система &laquo;Бук-М3&raquo; була серед представлених під час параду на День Перемоги
8 Російська ракетна система «Бук-М3» була серед представлених під час параду на День Перемоги
Російські військовослужбовці крокують під час військового параду на Красній площі. Росія почала скасовувати антикоронавірусні карантинні заходи протягом останніх тижнів, але кількість нових випадків захворювання залишається занадто високою &ndash; понад 7000 на день
9 Російські військовослужбовці крокують під час військового параду на Красній площі. Росія почала скасовувати антикоронавірусні карантинні заходи протягом останніх тижнів, але кількість нових випадків захворювання залишається занадто високою – понад 7000 на день
Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його син Микола на параді до Дня Перемоги у Москві 24 червня
10 Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його син Микола на параді до Дня Перемоги у Москві 24 червня
Російські десантники на параді
11 Російські десантники на параді
Російські літаки Су-25 випускають дим білого, синього і червоного кольорів російського прапора. Принаймні 75 військових літаків узяли участь у святкуванні Дня Перемоги
12 Російські літаки Су-25 випускають дим білого, синього і червоного кольорів російського прапора. Принаймні 75 військових літаків узяли участь у святкуванні Дня Перемоги
Російські військовослужбовці на параді до Дня Перемоги. Росія зареєструвала 600 тисяч випадків зараження коронавірусом, що ставить її на третє місце за кількістю інфікованих людей у світі. Офіційне число загиблих становить понад 8 тисяч, але реальна кількість вважається набагато більшою
13 Російські військовослужбовці на параді до Дня Перемоги. Росія зареєструвала 600 тисяч випадків зараження коронавірусом, що ставить її на третє місце за кількістю інфікованих людей у світі. Офіційне число загиблих становить понад 8 тисяч, але реальна кількість вважається набагато більшою
Ветерани, які були присутні на святкуваннях, були поміщені під карантин перед парадом
14 Ветерани, які були присутні на святкуваннях, були поміщені під карантин перед парадом
Парад відзначив поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні у 1945 році
15 Парад відзначив поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні у 1945 році
Російські військовослужбовці шикуються на параді Перемоги
16 Російські військовослужбовці шикуються на параді Перемоги
Туркменські військовослужбовці брали участь у параді до Дня Перемоги в Росії. Також у параді брали участь військові з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Молдови, Монголії, Сербії, Таджикистану й Узбекистану
17 Туркменські військовослужбовці брали участь у параді до Дня Перемоги в Росії. Також у параді брали участь військові з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Молдови, Монголії, Сербії, Таджикистану й Узбекистану
Російські снайпери охороняють територію навколо військового параду
18 Російські снайпери охороняють територію навколо військового параду
Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній прем&rsquo;єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і патріарх Московський Кирило також були присутні на параді до Дня Перемоги
19 Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і патріарх Московський Кирило також були присутні на параді до Дня Перемоги
Після параду президент Росії Володимир Путін та інші присутні державні керівники поклали вінок до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни, щоб ушанувати пам&rsquo;ять тих, хто загинув під час Другої світової війни
20 Після параду президент Росії Володимир Путін та інші присутні державні керівники поклали вінок до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни, щоб ушанувати пам’ять тих, хто загинув під час Другої світової війни

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