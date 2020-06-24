На тлі пандемії COVID-19, яка ще триває, 24 червня Росія влаштувала у Москві військовий парад до Дня Перемоги, щоб відзначити поразку нацистської Німеччини 1945 року у Другій світовій війні. Розкішний захід мав відбутися 9 травня, але був перенесений через спалах коронавірусного захворювання. Нині карантинні заходи через COVID-19 у Москві були послаблені, і президент Росії Володимир Путін провів парад, прагнучи зміцнити свою підтримку на референдумі, який має прокласти шлях до його розширеного правління. Лідер російської опозиції Олексій Навальний оцінює вартість параду в 1 мільярд рублів, або 14,5 мільйонів доларів