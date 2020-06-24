Президент Киргизстану не пішов на парад в Москві через коронавірус у його делегації

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не брав участь у параді в Москві 24 червня через два випадки коронавірусу, виявлених у його делегації, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода з посиланням на апарат президента.

Жеенбеков був одним із декількох лідерів іноземних держав, які мали відвідати парад 24 червня. Напередодні він прилетів до Москви. Вранці він уже відвідував Кремль, зазначає російське державне агентство «РИА Новости». Однак його не було на урочистих заходах.

В одного зі співробітників його охорони і завідувача відділу зовнішньої політики апарату президента виявився позитивний тест на коронавірус.

Чи встиг Жеенбеков зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним – не повідомляють.

У Москві 24 червня пройшов парад Перемоги, який раніше мав відбутися 9 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, в урочистому марші на Красній площі взяли участь близько 13 тисяч військовослужбовців.

Всього, за даними Міноборони Росії, паради проходять у 28 російських містах. Деякі регіони через загрозу поширення коронавірусу від проведення масових заходів відмовилися.

Цього року на урочистості до Росії приїхали лідери менше ніж 10 держав. У списку всього сім керівників країн – членів ООН. Це президенти Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Сербії, Таджикистану й Узбекистану.