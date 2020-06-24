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ТОП новини
24 червня 2020, Київ 23:46
Фотогалереї
В умовах COVID-19: Як бізнес повертається до нової дивної норми (фото)
24 червня 2020, 22:37
Радіо Свобода
Під час коронавірусної пандемії, яка триває далі, в різних країнах і містах світу магазини, ресторани, кінотеатри і спортивні заклади поступово повертаються до життя
1
Розсаджені на кріслах «посіпаки» допомагають відвідувачам кінотеатру в Парижі дотримуватися належної дистанції.
«Посіпаки» в закладі з’явилися не просто так, а відповідно до задокументованих рекомендацій ВООЗ. Експерти організації переконані, що зображення «посіпак» добре привертають увагу людей. Фото: Франція, 22 червня
2
Роботизована рука проходить випробування перед відкриттям ресторану швидкого харчування KFC у Москві, що працює без людської обслуги. Росія, 12 червня
3
Під час санітарної дезінфекції номеру готелю у Калькутті. Індія, 15 червня
4
Відвідувачі автокінотеатру під відкритим небом дивляться фільм у Мінську. Білорусь, 12 червня
5
Робот обслуговує відвідувачів китайського ресторану в Маастріхті. За повідомленням агентства Reuters, адміністрація закладу придбала робота «для зменшення ризику поширення коронавірусної хвороби». Нідерланди, 2 червня
6
Жінка проходить крізь дезінфекційні ворота біля входу на фуд-корт у Москві. Росія, 16 червня
7
Такий вигляд матиме обід в одному з дитячих садків Бангкоку. На фото тестове моделювання обідньої перерви – дитячі садки в Таїланді ще не поновили свою роботу. Таїланд, 23 червня
8
Український військовий перевіряє температуру жінки у пункті пропуску між підконтрольними урядові й сепаратистам територіями біля Донецька невдовзі після відновлення роботи пункту пропуску. Україна, 22 червня
9
Відвідувачі фудкорту в місті Мандалуйонґ біля Маніли чекають на свої замовлення. У фуд-корті дозволяється сидіти за столом лише одній людині. Філіппіни, 16 червня
10
Бармен у спеціальному захисному спорядженні приймає замовлення у ресторані в Монреалі. Канада, 22 червня
11
Жінка сидить за пластиковим екраном у нещодавно відкритому після карантину ресторані швидкого харчування «Макдональдс» у Москві. Росія, 23 червня
12
Працівник українського міжнародного аеропорту «Бориспіль» розпорошує дезінфікувальний засіб у літаку після відновлення пасажирських рейсів. Україна, 13 червня
13
Чеські футбольні вболівальники, не виходячи з авт, спостерігають за трансляцією матчу, що відбувається з порожніми трибунами, біля стадіону в Празі. Чехія, 27 травня
14
Активісти в захисних масках і рукавичках збирають підписи на підтримку своїх потенційних кандидатів на майбутніх президентських виборах у Мінську. Білорусь, 14 червня
15
Так перевіряють температуру на вході до ресторану в Тель-Авіві. Ізраїль, 4 червня
16
В Амстердамі для відвідувачів одного з ресторанів облаштували спеціальні «карантинні теплиці». Нідерланди, 5 травня
17
На протесті у Приштині сотні прихильників тимчасового прем’єр-міністра Косова висловлюють йому підтримку, дотримуючись правил фізичного дистанціювання. Косово, 28 травня
В умовах COVID-19: Як бізнес повертається до нової дивної норми (фото)
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