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24 червня 2020, Київ 23:46
Фотогалереї

В умовах COVID-19: Як бізнес повертається до нової дивної норми (фото)

Під час коронавірусної пандемії, яка триває далі, в різних країнах і містах світу магазини, ресторани, кінотеатри і спортивні заклади поступово повертаються до життя
Розсаджені на кріслах &laquo;посіпаки&raquo; допомагають відвідувачам кінотеатру в Парижі дотримуватися належної дистанції. &laquo;Посіпаки&raquo; в закладі з&rsquo;явилися не просто так, а відповідно до задокументованих рекомендацій ВООЗ. Експерти організації переконані, що зображення &laquo;посіпак&raquo; добре привертають увагу людей. Фото: Франція, 22 червня
1 Розсаджені на кріслах «посіпаки» допомагають відвідувачам кінотеатру в Парижі дотримуватися належної дистанції.

«Посіпаки» в закладі з’явилися не просто так, а відповідно до задокументованих рекомендацій ВООЗ. Експерти організації переконані, що зображення «посіпак» добре привертають увагу людей. Фото: Франція, 22 червня
Роботизована рука проходить випробування перед відкриттям ресторану швидкого харчування KFC у Москві, що працює без людської обслуги. Росія, 12 червня
2 Роботизована рука проходить випробування перед відкриттям ресторану швидкого харчування KFC у Москві, що працює без людської обслуги. Росія, 12 червня
Під час санітарної дезінфекції номеру готелю у Калькутті. Індія, 15 червня
3 Під час санітарної дезінфекції номеру готелю у Калькутті. Індія, 15 червня
Відвідувачі автокінотеатру під відкритим небом дивляться фільм у Мінську. Білорусь, 12 червня
4 Відвідувачі автокінотеатру під відкритим небом дивляться фільм у Мінську. Білорусь, 12 червня
Робот обслуговує відвідувачів китайського ресторану в Маастріхті. За повідомленням агентства Reuters, адміністрація закладу придбала робота &laquo;для зменшення ризику поширення коронавірусної хвороби&raquo;. Нідерланди, 2 червня
5 Робот обслуговує відвідувачів китайського ресторану в Маастріхті. За повідомленням агентства Reuters, адміністрація закладу придбала робота «для зменшення ризику поширення коронавірусної хвороби». Нідерланди, 2 червня
Жінка проходить крізь дезінфекційні ворота біля входу на фуд-корт у Москві. Росія, 16 червня
6 Жінка проходить крізь дезінфекційні ворота біля входу на фуд-корт у Москві. Росія, 16 червня
Такий вигляд матиме обід в одному з дитячих садків Бангкоку. На фото тестове моделювання обідньої перерви &ndash; дитячі садки в Таїланді ще не поновили свою роботу. Таїланд, 23 червня
7 Такий вигляд матиме обід в одному з дитячих садків Бангкоку. На фото тестове моделювання обідньої перерви – дитячі садки в Таїланді ще не поновили свою роботу. Таїланд, 23 червня
Український військовий перевіряє температуру жінки у пункті пропуску між підконтрольними урядові й сепаратистам територіями біля Донецька невдовзі після відновлення роботи пункту пропуску. Україна, 22 червня
8 Український військовий перевіряє температуру жінки у пункті пропуску між підконтрольними урядові й сепаратистам територіями біля Донецька невдовзі після відновлення роботи пункту пропуску. Україна, 22 червня
Відвідувачі фудкорту в місті Мандалуйонґ біля Маніли чекають на свої замовлення. У фуд-корті дозволяється сидіти за столом лише одній людині. Філіппіни, 16 червня
9 Відвідувачі фудкорту в місті Мандалуйонґ біля Маніли чекають на свої замовлення. У фуд-корті дозволяється сидіти за столом лише одній людині. Філіппіни, 16 червня
Бармен у спеціальному захисному спорядженні приймає замовлення у ресторані в Монреалі. Канада, 22 червня
10 Бармен у спеціальному захисному спорядженні приймає замовлення у ресторані в Монреалі. Канада, 22 червня
Жінка сидить за пластиковим екраном у нещодавно відкритому після карантину ресторані швидкого харчування &laquo;Макдональдс&raquo; у Москві. Росія, 23 червня
11 Жінка сидить за пластиковим екраном у нещодавно відкритому після карантину ресторані швидкого харчування «Макдональдс» у Москві. Росія, 23 червня
Працівник українського міжнародного аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; розпорошує дезінфікувальний засіб у літаку після відновлення пасажирських рейсів. Україна, 13 червня
12 Працівник українського міжнародного аеропорту «Бориспіль» розпорошує дезінфікувальний засіб у літаку після відновлення пасажирських рейсів. Україна, 13 червня
Чеські футбольні вболівальники, не виходячи з авт, спостерігають за трансляцією матчу, що відбувається з порожніми трибунами, біля стадіону в Празі. Чехія, 27 травня
13 Чеські футбольні вболівальники, не виходячи з авт, спостерігають за трансляцією матчу, що відбувається з порожніми трибунами, біля стадіону в Празі. Чехія, 27 травня
Активісти в захисних масках і рукавичках збирають підписи на підтримку своїх потенційних кандидатів на майбутніх президентських виборах у Мінську. Білорусь, 14 червня
14 Активісти в захисних масках і рукавичках збирають підписи на підтримку своїх потенційних кандидатів на майбутніх президентських виборах у Мінську. Білорусь, 14 червня
Так перевіряють температуру на вході до ресторану в Тель-Авіві. Ізраїль, 4 червня
15 Так перевіряють температуру на вході до ресторану в Тель-Авіві. Ізраїль, 4 червня
В Амстердамі для відвідувачів одного з ресторанів облаштували спеціальні &laquo;карантинні теплиці&raquo;. Нідерланди, 5 травня
16 В Амстердамі для відвідувачів одного з ресторанів облаштували спеціальні «карантинні теплиці». Нідерланди, 5 травня
На протесті у Приштині сотні прихильників тимчасового прем&rsquo;єр-міністра Косова висловлюють йому підтримку, дотримуючись правил фізичного дистанціювання. Косово, 28 травня
17 На протесті у Приштині сотні прихильників тимчасового прем’єр-міністра Косова висловлюють йому підтримку, дотримуючись правил фізичного дистанціювання. Косово, 28 травня

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