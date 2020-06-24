1 Розсаджені на кріслах «посіпаки» допомагають відвідувачам кінотеатру в Парижі дотримуватися належної дистанції.



«Посіпаки» в закладі з’явилися не просто так, а відповідно до задокументованих рекомендацій ВООЗ. Експерти організації переконані, що зображення «посіпак» добре привертають увагу людей. Фото: Франція, 22 червня