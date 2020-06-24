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24 червня 2020, Київ 14:40
Новини | Міжнародні

Президентка Словаччини кілька днів проведе на домашньому карантині

Сьогодні Чапутовій зроблять тест на COVID-19

Словацька президентка Зузана Чапутова до кінця дня 26 червня буде в домашньому карантині. Вдатись до цього запобіжного заходу довелось через те, що один з працівників канцелярії президентки був у контакті з особою з позитивним тестом на коронавірус.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі, сьогодні Чапутовій зроблять тест на COVID-19.

Через карантин президентки довелося, зокрема, скасувати її зустріч з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом і головою Сенату – вищої палати парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом.

Станом на ранок 24 червня у Словаччині зареєстровано 1607 інфікованих коронавірусом, 1448 осіб вилікувались, 28 людей померли.

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