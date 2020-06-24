Провідний імунолог США: коронавірус поки не під контролем

Глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі попередив, що коронавірус «не зникне», і в деяких частинах країни спостерігається «тривожний сплеск» заражень. Про це він заявив у вівторок, 23 червня, виступаючи на слуханнях у Конгресі США.

Фаучі вважає, що найближчі два тижні будуть критичними, та визначать здатність США відповісти на зростання кількості інфікованих у країні.

В останні дні в семи штатах, зокрема, у Каліфорнії, Арізоні та Техасі, виявляють найбільшу щоденну кількість хворих. Фахівці пояснюють це скасуванням деяких обмежень і відновленням економічної активності, відкриттям ресторанів, барів і магазинів. Масові протести проти расизму, що проходять у багатьох містах країни, також могли сприяти поширенню вірусу. Доктор Фаучі закликав американців продовжувати вдаватися до запобіжних заходів: «План А: не з’являйтеся в місцях скупчення народу. План Б: якщо все ж з’явилися, носіть маску».

Фаучі не очікує появи ефективної вакцини від коронавірусу раніше, ніж наприкінці нинішнього року.

Американські фахівці очікують, що взимку країна опиниться в небезпечній ситуації, зіткнувшись одночасно з сезонним грипом та коронавірусом.

За даними Університету Джонса Гопкінса, США посідають перше місце у світі за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу. Станом на 24 червня виявлено більш ніж 2,3 мільйона хворих на COVID-19, померли 121 228 людей, 647,5 тисячі одужали.