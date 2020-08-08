Експерт з COVID-19 Фаучі: вакцина, яка ефективна на 50 відсотків, може згасити пандемію

Доктор Ентоні Фаучі директор Національного Інституту алергії та інфекційних захворювань США, і один з провідних експертів з COVID-19 у США. Третього серпня у розмові через скайп з кореспонденткою Голосу Америки Гретою Ван Сустерен, він говорив про розробку вакцини, про ризик поширення вірусу дітьми і про невідомі чинники, які стосуються симптомів і ступеню захворювання. Фаучі сказав, що майбутня вакцина може не дати повного захисту, але навіть ефективність 50 відсотків, в поєднанні з іншими захисними заходами, може бути достатньою, щоб припинити поширення захворювання. Пропонуємо вашій увазі скорочену версію інтерв’ю.