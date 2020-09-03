США кажуть, що не приєднаються до глобальних зусиль з розробки вакцини проти COVID-19

Адміністрація Дональда Трампа сказала, що не приєднається до міжнародних зусиль для розробки та розподілу вакцини проти COVID-19, бо не бажає бути обмеженою міжнародними організаціями на кшталт Світової організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Рішення про самостійні кроки з’явилось після того, як Білий дім на початку липня оголосив про вихід США з ВООЗ. Трамп стверджує, що ВООЗ потребує реформування і перебуває під сильним впливом Китаю.

«Сполучені Штати продовжуватимуть залучати наших міжнародних партнерів з тим, аби побороти цей вірус, але ми будемо обмежені міжнародними організаціями, на які впливає корумпована Всесвітня організація охорони здоров’я та Китай», – цитує агенція АР речника Білого дому Джадда Діра, який це сказав першого вересня.

Президент США не зупиниться перед жодними витратами аби впевнитись, що нова вакцина ефективна, ретельно протестована і рятуватиме життя

«Цей президент не зупиниться перед жодними витратами аби впевнитись, що нова вакцина відповідатиме високому стандарту нашого Агентства з якості продуктів харчування та ліків в плані безпеки та ефективності, що вона ретельно протестована і рятуватиме життя», – додав речник.

Деякі країни напряму домовляються з виробниками вакцини для гарантування поставок у майбутньому в боротьбі з хворобою, яка не знає кордонів. Понад 170 країн створюють механізм «Глобального доступу до вакцини проти COVID-19» (або за англомовною абревіатурою – COVAX).

Ці спільні зусилля, в координації з ВООЗ, дозволять країнам скористатися перевагами щодо доступу до низки потенційних вакцин з тим, аби їхні громадянин мали швидкий доступ до тих вакцин, які визнають найбільш ефективними.

ВООЗ каже, що навіть уряди, які напряму домовляються з фірмами, що виробляють вакцини, все одно отримають переваги від приєднання до COVAX, бо це дасть запасні вакцини, які можуть підстрахувати в разі коли вакцини за прямими договорами виявляться не дуже ефективними.

Доступна вакцина

Країни Європейського союзу зробили запевнення, що не вступатимуть в паралельні переговори з тими виробниками вакцин, з якими вже веде перемовини ЄС на рівні своїх керівних органів. Але це «не виключає можливості участі в переговорах в іншими виробниками вакцин через механізм COVAX», – сказав речник Єврокомісії другого вересня.

Це означатиме зміну в політиці ЄС після того, як Єврокомісія порадила 27 країнам-членам не купувати вакцини через схему COVAX, вважаючи її повільною, дорогою та юридично несумісною з паралельною програмою ЄС щодо закупівель, казали представники ЄС в липні цього року.

Ця зміна, вочевидь, сталася після того, як ВООЗ в серпні пом’якшила умови для приєднання заможних країн до COVAX, метою якої є виготовлення двох мільярдів доз для найбільш вразливих, найбідніших 20 відсотків населення Землі до кінця 2021 року.

Не повинно бути так, що лише купка країн отримають всю вакцину, яка буде доступною в першій половині 2021 року

Це також сталося після критики на адресу ЄС, що він, власне, підриває позиції ВООЗ з її ініціативою, незважаючи на намагання Євросоюзу змальовувати себе як організацію, прихильну до міжнародної співпраці і рівному доступу до вакцин для усіх.

«Що нам потрібно зробити для переконання світових лідерів – це те, що коли буде доступною вакцина на початку в обмежених кількостях, її треба розділити справедливо по цілому світу. Не повинно бути так, що лише купка країн отримають всю вакцину, яка буде доступною в першій половині 2021 року», – сказав Річард Гатчетт, який має стосунок до механізму COVAX.

Він додає, що світ має уникнути сценарію, що мав місце в 2009 році, коли багаті країни закупили перші вакцини проти грипу штаму H1N1.

«Я стурбований цим», – додав Гатчетт.

Лише за сім місяців після спалаху пандемії коронавірусу і навіть ще до завершення клінічних випробувань експериментальних вакцин, деякі розвинуті країни (США, Британія, ЄС, Канада та Японія) подали заявки на принаймні 3,1 мільярда вакцин, за підрахунками агенції новин AFP.

Лише деякі з десятків експериментальних вакцин проти COVID-19 дійшли до останньої і найважливішої стадії – тестування на людях – саме на ній і має бути доведена ефективність дії.

Компанія AstraZeneca оголосила в понеділок, що її кандидат на вакцину дійшов останньої фази тестувань в США. Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені на майже 30 тисячах людей різного расового, етнічного та географічного походження.

Два інших кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. та німецькою компанією BioNTech.