Світові ЗМІ скептично сприйняли заяву Путіна про затвердження вакцини від коронавірусу

Про те, що Росії вдалось створити першу у світі вакцину від COVID-19 заявив російський президент Володимир Путін. Він додав, що вакцину, названу Спутник V, зареєстровано і його донька вже зробила щеплення.

В світових ЗМІ та медичних колах скептично сприйняли ці повідомлення, наголошуючи на занепокоєннях про безпеку, ефективність вакцини з огляду на інформацію, що країна пропустила важливі етапи розробки і не навела наукових даних про випробування вакцини.

Незважаючи на заяву Путіна про те, що вакцина пройшла відповідні випробування, світові та російські науковці «б‘ють на сполох, попереджаючи, що поспіх у використанні вакцини перед випробуванням третьої фази, яка, зазвичай, триває місяці і охоплює тисячі людей – може мати негативний вплив», пише AP.

CNN зауважило ймовірність існування політичного впливу на російських дослідників, бо влада хоче ствердити важливу роль Росії в світовій науці.

Минулого тижня ВООЗ закликав Росію дотримуватись вимог міжнародних протоколів при розробці вакцини проти COVID-19. У вівторок ВООЗ заявив, що проводить переговори з Росією про розгляд вакцини, пише ВВС.

ЗМІ також наводять слова російських науковців про те, що Росія планує провести третю фазу випробувань вже після реєстрації вакцини.

Випробування третьої фази мають початись наприкінці місяця, пише NBC News з посиланням на інформацію російських дослідників. Інші провідні розробники вакцини не подають вакцину на затвердження до проходження третьої фази випробувань.

Росія планує зробити щеплення спершу лікарям, вчителям та особам із підвищенням ризиком ускладнень від захворювання і наглядати за дією вакцини, фактично замінивши третю фазу випробувань, наводять видання слова російських медиків.

Головний інфекціоніст США висловив сподівання, що Китай та Росія тестують вакцини перед тим, як їх схвалити

Скептично про можливість швидкої реєстрації нової вакцини з боку Росії, або Китаю висловлювався і головний інфекціоніст США Антоні Фаучі. «Заява про наявність вакцини для розповсюдження перед проведенням випробувань, на мою думку, є щонайменше проблематичною», – заявив Фаучі, виступаючи перед американськими законодавцями 31 липня.

«Сподіваюсь, що китайці та росіяни проводять справжні тестування вакцини перед тим, як її комусь давати», – додав Фаучі.