МОЗ США про вакцину від COVID-19 у Росії: суть не в тому, щоб бути першими

Безпека й ефективність вакцини від COVID-19 важливіша за швидкість її розробки, заявив 11 серпня міністр охорони здоров’я США Алекс Азар, коментуючи в ефірі телеканалу ABC повідомлення влади Росії про реєстрацію першої вакцини від коронавірусного захворювання.

«Суть не в тому, щоб бути першим в отриманні вакцини, а в тому, щоб ця вакцина була безпечною й ефективною для американського народу і людей у всьому світі», – сказав Азар.

Він висловив сподівання, що до грудня в США буде схвалена для використання вакцина від COVID-19. На даний час, за словами міністра, в США дві з шести вакцин перебувають на третій, фінальній, фазі клінічних випробувань.

Раніше сьогодні президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко розповів, що клінічні випробовування проводили в Сеченовському університеті МОЗ та у філії Головного військового госпіталю імені Бурденка. Він стверджує, що вакцина показала високу ефективність та безпеку: у всіх добровольців виробилися високі титри антитіл до COVID-19.

Вакцину розробив Центр імені Гамалії Міністерства охорони здоров’я Росії і назвали «Супутник».

Путін переконує, що одній з його дочок вже вкололи російську вакцину.

При цьому вчені з Росії і з-за кордону висловлювали скептицизм з приводу російської вакцини, ставлячи під сумнів рішення про її реєстрацію до завершення так званої третьої фази випробувань на людях і аналізу даних.

Третя фаза зазвичай охоплює тисячі людей і триває місяці, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Вважають, що російську вакцину випробували менше ніж на 100 людей.

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.