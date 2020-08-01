МОЗ Росії обіцяє масову вакцинацію росіян від COVID-19 у жовтні

Росія планує в жовтні почати масову вакцинацію громадян від коронавірусного захворювання COVID-19, заявив 1 серпня російський міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.

Виступаючи в Нижньому Новгороді, Мурашко додав, що в першу чергу вакцинуватимуть медиків і вчителів. Інших подробиць він не навів.

Раніше цього тижня агентство Reuters повідомляло з посиланням на неназване джерело, що перша в Росії вакцина проти COVID-19 має отримати затвердження уряду в серпні.

Росія, за повідомленнями, розробляє дві вакцини. Над однією працює Інститут Гамалії в Москві, над іншою – Державна науково-дослідна лабораторія «Вектор» у Новосибірську.

Виступаючи в Конгресі США 31 липня, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі висловив стурбованість повідомленнями про вакцини від COVID-19, що розробляються в Росії й Китаї.

«Я сподіваюся, що китайці та росіяни насправді випробують вакцину до того, як почнуть її застосовувати», – сказав Фаучі.

Цього тижня стало відомо, що американська компанія Moderna спільно з Національними інститутами здоров’я США розпочинає останню фазу випробування вакцини від COVID-19.