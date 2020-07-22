​США звинуватили китайських хакерів в атаках зокрема на компанії, які працюють над вакцинами від COVID-19

Двоє китайських хакерів атакують компанії по всьому світу, в тому числі ті, які працюють над вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19, в рамках своєї десятирічної діяльності, зокрема в співпраці з урядом, заявляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів 21 липня.

Міністерство звинуватило хакерів у атаках на неурядові організації, окремих дисидентів та правозахисних активістів як у США, так і в Китаї.

Серед компаній, які зазнавали нападів – високотехнологічні виробництва, розробники медичних виробів та програмного забезпечення для бізнесу. За даними американських урядовців, ця діяльність почалася понад 10 років тому і триває на момент заяви.

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«Протягом цього часу хакери викрали терабайти даних від сотень своїх мішеней, ставши повноцінною загрозою для США та закордонних мереж», – заявляє Мін’юст.

Вартість викраденої інтелектуальної власності та торгових секретів оцінюють у сотні мільйонів доларів.

За даними міністерства, хакерів звати Лі Сяою та Донг Джіаші. В тому числі вони атакували діяльність фармакологічних компаній, зокрема ті, які розробляють вакцини від коронавірусної хвороби. Втім, у повідомленні немає вказівок на те, що Лі та Донга в тому, що їм вдалося отримати доступ до будь-яких розробок щодо коронавірусу.​

Фігуранти заяви не затримані, і федеральна влада США не очікує, що вони коли-небудь опиняться на лаві підсудних у Штатах.

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Водночас заступник директора Федерального бюро розслідувань Девід Боудіч на пресконференції у Вашингтоні висловив думку, що звинувачення ставить Пекін до відома: підтримуване урядом викрадення інтелектуальної власності потягне «серйозні наслідки та ризики для країни».

За даними Мін’юсту, хакери зокрема націлювалися на технологічні компанії в Австралії, Бельгії, Німеччині, Японії, Литві, Нідерландах, Іспанії, Південній Кореї, Швеції, Великій Британії та самих Штатах.

Звинувачення пролунало в той же день, коли комітет закордонних справ Сенату США заявив, що Китай намагається переформатувати кіберпростір за моделлю «цифрового авторитаризму».