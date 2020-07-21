США запровадили санкції проти 11 китайських компаній за порушення прав уйгурів

Міністерство торгівлі США 20 липня внесло до «чорного списку» 11 китайських компаній, які беруть участь у порушенні прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні на заході Китаю.

«Пекін активно просуває порочну практику примусових робіт, а також схеми збору та аналізу ДНК для пригнічення своїх громадян», – заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

За даними міністерства, компанії, які потрапили під санкції, використовують примусову працю уйгурів та інших мусульманських меншин у Китаї. Серед компаній є виробники текстилю, а також дві компанії, що займаються генетичним аналізом. Усі ці юридичні особи більше не зможуть вільно купувати у американських компаній необхідні для роботи компоненти.

Це третя група китайських компаній та організацій, доданих до «чорного списку» США у зв’язку з репресіями проти уйгурів у Сіньцзяні.