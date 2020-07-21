Помпео зустрінеться з Джонсоном після рішення Лондона відмовитися від обладнання Huawei для 5G

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео планує зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном 21 липня після рішення Лондона відмовитися від обладнання китайської компанії Huawei для мережі 5G.

Помпео схвально відгукується про рішення Великої Британії щодо Huawei.

«Ми цим (відмовою Лондона від Huawei – ред.) задоволені. Прем’єр-міністр Джонсон повністю правильно вчини у цій ситуації», – сказав журналістам державний секретар США.

14 липня міністр цифрових технологій Великої Британії Олівер Доуден повідомив, що британським операторам мобільного зв’язку заборонять купувати нове обладнання Huawei у мережах, а старе обладнання вони мають видалити до 2027 року.

Читайте також: Лондон шукає альтернативу Huawei для мереж 5G

Таке рішення ухвалили попри те, що воно сповільнить впровадження стандарту зв’язку 5G в країні на рік.

У січні 2020 року Майк Помпео відвідав Лондон востаннє – за кілька днів після того, як Джонсон проігнорував заклик Вашингтона не дозволяти Huawei розгортати мережу 5G у Великій Британії.

США пояснювали цю пораду тим, що комуністична влада Китаю може змусити Huawei перехоплювати дані британців або блокувати роботу мережі в разі війни. Пекін відкидав ці припущення. Після останнього рішення Великої Британії щодо відмови від китайського обладнання Пекін назвав Лондон «жертвою обману Америки».