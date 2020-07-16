У Китаї статистика свідчить про економічне зростання після виходу з епідемії

Китайська економіка зросла в другому кварталі 2020 року після глибокого спаду, якого вона зазнала на початку цього року, заявило Національне бюро статистики Китаю 16 липня.

За цими даними, в квітні-червні друга економіка світу зросла рік до року на 3,2%, що перевершило очікування аналітиків (вони прогнозували 2,5% зростання).

Зростання слідує за зниженням на 6,8% у першому кварталі, коли економіка мала значні проблеми на тлі пандемії коронавірусу.

Натомість Латинська Америка та країни Карибсього басейну зазнали подвійного удару – як від вірусу, так і через економічний занепад.

Спалах у Сполучених Штатах, який забрав уже понад 140 тисяч життів, найбільше вдарив по півдню та заходу країни, багато штатів зупинили більшу частину виробництв. Щоденні нові випадки COVID-19 по всій країні перевищують показник 60 тисяч, зростає число госпіталізованих та померлих.