Британія збирається відмовитися від обладнання Huawei у мережах 5G до 2027 року

Британським операторам мобільного зв’язку заборонять купувати нове обладнання Huawei у мережах, а старе обладнання вони мають видалити до 2027 року. Про це повідомив у Палаті громад міністр цифрових технологій Доуден.

Він додав, що це сповільнить розгортання 5G мереж у країні на рік.

«Це було непросте рішення, але воно є правильним для телекомунікаційних мереж Великобританії, для нашої національної безпеки і нашої економіки, як зараз, так і в довгостроковій перспективі», – наголосив член уряду.

У Huawei назвали цей крок «поганою новиною для будь-якої людини у Великій Британії з мобільним телефоном» і пригрозив «перевести Британію у повільний цифровий режим, збільшувати рахунки і поглиблювати цифровий розрив».

Раніше видання The Financial Times повідомило, що Велика Британія має намір звернутися до партнерів по розвідувальному альянсу Five Eyes (Австралія, Канада, Нова Зеландія, США) по допомогу у пошуку заміни компанії Huawei на поставку обладнання для мереж 5G.

У травні минулого року Вашингтон звинуватив Пекін у шпигунстві через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G виробництва Huawei і запровадив щодо корпорації санкції. Американським компаніям заборонили продавати обладнання і технології, зокрема операційну систему Android, розроблену корпорацією Google. Американські постачальники обладнання та послуг повідомили, що можуть втратити мільярди доларів через обмеження. У підсумку Вашингтон видав Huawei тимчасовий дозвіл на оновлення програмного забезпечення і підтримку мереж.

Китайський технологічний гігант Huawei називає запроваджену владою США заборону на постачання цій компанії мікропроцесорів «згубною» атакою, яка спричинить хаос у глобальному технологічному секторі та інших галузях.