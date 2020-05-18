Huawei називає «згубними» для світової економіки нові обмеження з боку США

Китайський технологічний гігант Huawei називає запроваджену владою США заборону на постачання цій компанії мікропроцесорів «згубною» атакою, яка спричинить хаос у глобальному технологічному секторі та інших галузях.

«Рішення було свавільним і згубним і... матиме серйозний вплив на широке коло світових галузей», – заявив представник Huawei 18 травня.

Міністерство торгівлі США минулого тижня заявило, що воно вносить поправки до правил експорту, «стратегічно маючи на увазі придбання компанією Huawei напівпровідникових виробів, які є прямим продуктом певного програмного забезпечення та технологій США». Міністерство додало, що «приборкує зусилля Huawei із підриву експортного контролю США».

Торговельна війна США проти підтримуваної урядом Китаю великої технологічної компанії триває вже не перший рік. Влада США вважає, що Китай може використовувати обладнання Huawei для шпигування за американцями.