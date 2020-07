Лондон шукає альтернативу Huawei для мереж 5G

Велика Британія має намір звернутися до партнерів по розвідувальному альянсу Five Eyes (Австралія, Канада, Нова Зеландія, США) по допомогу у пошуку заміни компанії Huawei на поставку обладнання для мереж 5G. Про це пише The Financial Times.

За даними газети, до пошуку альтернативного постачальника можуть залучити Індію, Південну Корею і Японію. Джерела видання повідомили, що країни можуть створити спільне підприємство – конкурента Huawei. Однак перші обговорення поки не привели до конкретних дій.

Про те, що Лондон має намір відмовитися від послуг китайської корпорації Huawei, стало відомо на початку липня. За даними ЗМІ, британські спецслужби вважають, що американські санкції проти компанії негативно впливатимуть на якість обладнання для мереж 5G. Зокрема, Huawei залишиться без комплектуючих американських виробників і буде шукати альтернативи на внутрішньому ринку.

Як пише The Financial Times, прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про відмову від послуг Huawei найближчими днями. За даними джерел, Лондон має намір вивести на ринок нових постачальників і інвестувати у технології з відкритим вихідним кодом.

Критики ідеї Британії вважають, що створення альтернативного Huawei промислового обладнання буде дуже складним.

У травні минулого року Вашингтон звинуватив Пекін у шпигунстві через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G виробництва Huawei і запровадив щодо корпорації санкції. Американським компаніям заборонили продавати обладнання і технології, зокрема операційну систему Android, розроблену корпорацією Google. Американські постачальники обладнання та послуг повідомили, що можуть втратити мільярди доларів через обмеження. У підсумку Вашингтон видав Huawei тимчасовий дозвіл на оновлення програмного забезпечення і підтримку мереж.

Китайський технологічний гігант Huawei називає запроваджену владою США заборону на постачання цій компанії мікропроцесорів «згубною» атакою, яка спричинить хаос у глобальному технологічному секторі та інших галузях.