Трамп позбавив Гонконг особливого статусу у відносинах зі США

Президент США Дональд Трамп своїм указом позбавив Гонконг спеціального статусу, що забезпечував вільну торгівлю між Сполученими Штатами та Гонконгом і співпрацю в інших галузях – фінансовій, науково-технічній, правоохоронній.

Про підписання відповідного указу Дональд Трамп повідомив 14 липня на пресконференції в Білому домі.

«Гонконг позбавляється особливих привілеїв, особливих економічних відносин, забороняється експорт високих технологій. Відтепер до Гонконгу буде ставлення як до материкового Китаю», – наголосив Трамп.

За словами президента, це відповідь на «репресивні» дії китайської влади щодо Гонконгу, так званого спеціального адміністративного району, який до 1997 року був британською колонією. Приводом для цього заходу стало запровадження в Гонконзі нового закону про національну безпеку, який передбачає обмеження права на протести та інших особистих свобод жителів території, гарантованих їм Пекіном за китайсько-британським договором про передачу Гонконгу Китаю.

Дональд Трамп також підписав закон про запровадження санкцій проти іноземних громадян і банків, причетних до порушення прав і свобод жителів Гонконгу.

Позбавлення Гонконгу особливого статусу у відносинах зі Сполученими Штатами може поставити під сумнів роль Гонконгу як одного з провідних світових фінансових центрів.