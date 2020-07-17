Адміністрація Трампа може заборонити в’їзд у США всім комуністам з Китаю – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість заборонити в’їзд в країну всім членам компартії Китаю і членам їх сімей. Про це повідомляють газета The New York Times і агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з темою. У разі ухвалення закону нев’їзними у США стануть не менше 150 мільйонів жителів Китаю.

Високопоставлені чиновники обговорюють чернетку президентського указу, який поки ще не показували самому Трампу, стверджує анонімне джерело Reuters. Він зазначає, що документ знаходиться в ранній стадії готовності. Можлива відмова у візах десяткам мільйонів жителів Китаю може бути однією з найжорсткіших дій Вашингтону у протистоянні з Пекіном, зазначає агентство.

На початку 2018 року між США і Китаєм почалася торгова війна. Тоді президент Трамп збільшив мита на низку китайських товарів. Вашингтон заявив, що Пекін підриває позиції американських виробників. Пізніше США звинуватили Китай в крадіжці технологій. Китайська влада відповіла дзеркально. Сторони повідомили про врегулювання конфлікту, але остаточне вирішення питання було зупинене пандемією коронавірусу.

Білий дім підозрює Китай у приховуванні реальної інформації про початкову стадію епідемії, що могло привести до глобальної пандемії. Одночасно Вашингтон звинувачує Пекін в придушенні громадянських свобод в Гонконзі.

Китайська компартія – найбільша в світі за чисельністю, в ній перебувають близько 92 мільйонів людей. В її статуті написано, що в своїй роботі вона керується марксизмом-ленінізмом, ідеями Мао Цзедуна, теорією Ден Сяопіна і ідеями Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою нової епохи.

Офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн, коментуючи можливі заходи Білого дому, заявила, що якщо інформація правдива, то такі дії з боку США були б «жалюгідними». Держсекретар США Майк Помпео і прес-секретар Білого дому не стали підтверджувати або спростовувати підготовку відповідного документу.