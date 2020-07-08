Директор ФБР назвав Китай «найбільшою загрозою» для США

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що акти шпигунства і крадіжок, здійснені Китаєм, становлять «найбільшу довгострокову загрозу» безпеці США.

«Найбільшою довгостроковою загрозою інформаційній та інтелектуальній власності нашої країни і нашій економічній життєздатності є загроза з боку Китаю», – заявив Рей 7 липня у Вашингтоні.

Він додав, що це загроза економічній і національній безпеці США.

Директор ФБР заявив, що Китай «докладає всіх зусиль, щоб будь-якими засобами стати єдиною світовою наддержавою».

За його словами, ФБР відкриває нову «контррозвідувальну справу щодо Китаю кожні 10 годин». Рей додав, що майже половина із близько п’яти тисяч справ, які зараз ведуться в США, «пов’язані з Китаєм».

Як заявив директор ФБР, Китай орієнтується на китайських громадян, які проживають за кордоном, примушуючи їх повернутися, використовуючи «шокуючу» тактику.

«Ми говоримо про політичних конкурентів, дисидентів і критиків, які прагнуть викрити порушення Китаю у сфері прав людини», – сказав він.

Заява Рея пролунала на тлі посиленої напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Президент Дональд Трамп звинуватив Китай у тому, що він не припинив пандемію коронавірусу. Таких же закидів зазнає і сам Трамп.