Трамп закликає відкрити школи в країні восени

Президент США Дональд Трамп закликає відновити роботу шкіл восени. Відповідний допис він розмістив у твітері.

Тим часом влада багатьох регіонів на тлі нового сплеску заражень згортає анонсовані плани повернення до нормального життя, пише «Голос Америки».

У вівторок Трамп провів у Білому домі дискусію на тему відкриття шкіл.

«Ми хочемо відкрити наші школи. Ми хочемо їх відкрити швидко, чудово, восени. Ви знаєте, що це страшна хвороба, але молодь дуже добре її переносить», – наводить слова Трампа журналіст CNN Даніель Дейл.

Президент США заявив: «Люди не говорять про те, що рівень смертності зараз знаходиться на рівні, який зменшився у 10 раз. Смертність від цього жахливого китайського вірусу значно скоротилась». Трамп також заявив про відновлення економіки та створення мільйонів нових робочих місць у США.

Раніше ЗМІ назвали бездоказовими заяви Трампа про скорочення смертності від коронавірусу на тлі зростання кількості захворювань.

Президент США, як повідомляють репортери, також відзначив, що федеральний уряд буде здійснювати тиск на місцеву владу з метою добитись відкриття шкіл, і не хоче, щоб школи лишались закритими через політичні міркування влади штатів, де губернатори, як сказав Трамп, вважають, «що з політичної точки зору для них буде благом лишити школи закритими».

Міністерка освіти США Ненсі Девос заявила, що питання полягає не у тому, чи відновлювати роботу шкіл, а лише у тому «як саме» це робити.

Влада штатів і муніципалітетів напередодні нового навчального року намагається відшукати баланс між потребою в освіті і ризиком поширення захворювання. Зростання числа випадків зараження, особливо серед молоді, викликає побоювання з приводу того, що діти будуть поширювати хворобу серед дорослих вдома і у школі, а люди старшого віку вважаються більш вразливою категорією.

Під питанням і питання організації осіннього семестру у коледжах та університетах. Деякі з них планують зміни у розкладі або перехід на онлайн-навчання.

6 липня адміністрація Трампа заявила, що іноземні студенти повинні залишити країну, якщо їхні вузи повністю перейдуть на онлайн-заняття. Це може призвести до скорочення доходів навчальних закладів.

Станом на 8 липня у США підтверджено майже 3 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Померли 131 457 людей, одужали – 936 тисяч.