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03 липня 2020, Київ 07:33
Новини | Коронавірус

У Сполучених Штатах зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

У США виявили найбільше випадків COVID-19 у світі – майже 2,74 мільйона

У Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – понад 55 тисяч.

У чотирьох штатах – Аризоні, Каліфорнії, Флориді та Техасі – зафіксували загалом 25 тисяч випадків хвороби.

Президент США Дональд Трамп у Twitter пояснив, що зростання кількості випадків пояснюється зростанням кількості тестувань. Він зазначив, що смертність знижується.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у США виявили найбільше випадків COVID-19 у світі – майже 2,74 мільйона. 128 743 людини померли. Одужали майже 782 тисячі.

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