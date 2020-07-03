У Сполучених Штатах зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

У Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – понад 55 тисяч.

У чотирьох штатах – Аризоні, Каліфорнії, Флориді та Техасі – зафіксували загалом 25 тисяч випадків хвороби.

Президент США Дональд Трамп у Twitter пояснив, що зростання кількості випадків пояснюється зростанням кількості тестувань. Він зазначив, що смертність знижується.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у США виявили найбільше випадків COVID-19 у світі – майже 2,74 мільйона. 128 743 людини померли. Одужали майже 782 тисячі.