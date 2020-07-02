Команда Джоковича заявила, що у першої ракетки світу та його дружини немає COVID-19

Перша ракетка світу, серб Новак Джокович та його дружина отримали негативний тест на корнавірус. Про це його команда повідомила 2 липня – через 10 днів після того, як з’явилося повідомлення, що вони захворіли на COVID-19.

Позитивний тест на COVID-19 Джокович отримав після виступу на виставковому турнірі, який він сам організував у Сербії та Хорватії, незважаючи на пандемію. На матчах у Белграді та Задарі не дотримувалися правил соціальної дистанції.

Представники команди Джоковича зазначили, що після позитивних тестів подружжя перебувало у самоізоляції, хоча симптомів захворювання у них не було.

Джокович був четвертим зараженим гравцем після участі в матчах у Белграді і Задарі. Іншими були хорват Борна Чорич, болгарин Григор Димитров і серб Віктор Троїцьки. Тренер Джоковича, Горан Іванішевіч, також сказав, що у нього виявили коронавірус.

Через організацію турніру з такими мінімальними запобіжними заходами та багатолюдними вечірками першу ракетку світу розкритикували. В той же час учасники турніру не порушили місцевого законодавства, адже у Сербії та Хорватії було послаблено карантинні обмеження.

Однак поточний сплеск випадків коронавірусу у Сербії після тимчасового послаблення карантину спонукав до повторного введення деяких обмежень, таких як примусове носіння масок, соціальне дистанціювання і заборона на зібрання більше п’яти людей в містах, де зафіксовано сплеск.