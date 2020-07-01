У Мінфіні розповіли, скільки витратили на боротьбу з COVID-19

Міністерство фінансів України повідомило, що на придбання товарів і послуг необхідних для запобігання поширенню коронавірусної інфекції витратили 3,25 мільярда гривень.

Так, за даними Держказначейства, 911 мільйон гривень виділили з Держбюджету, 2,34 мільярда – з місцевих бюджетів.

Зазначається, що у червні на протидію коронавірусу витратили 624 мільйона гривень.

17 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.