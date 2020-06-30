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30 червня 2020, Київ 21:35
Новини | Політика

У Зеленського розповіли про відновлення дружини президента від COVID-19

Олена Зеленська (л) та її чоловік, 21 квітня 2019 року

Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив 30 червня, як триває лікування його дружини Олени.

«Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще та поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію та перебуває в ізоляції під наглядом лікарів», – ідеться в повідомленні.

12 червня дружина президента Олена Зеленська повідомила, що захворіла на COVID-19. В Офісі президента заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.

Серед іншого президент мав мінімізувати особисті контакти з іншими людьми.

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