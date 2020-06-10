Дружина президента. Навіщо Зеленському інститут першої леді?

Президент Володимир Зеленський планує розробити законопроєкт, котрий би регулював обов’язки першої леді. Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда» під час свого відрядження до Хмельницького.

На думку Зеленського, його дружина часто стикається з безпідставною критикою. Як приклад президент згадав історію про те, як Олена Зеленська писала листи підтримки українським лікарям. У відповідь один із лікарів запитав у першої леді про обіцяні 300% надбавки. Президент зауважив, що, на його думку, цей лікар повів себе неетично та образливо, бо надбавки та зарплатня не залежать від першої леді.

Після цього інциденту, за словами Зеленського, він задумався про необхідність законодавства, котре б регулювало інститут першої леді. Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робитиме перша леді, сказав президент.

Створення інституту першої леді – ідея не нова. У 2017 році президент Франції Емманюель Макрон запропонував офіційно заснувати посаду першої леді, ухвалити її статус та виділяти на неї окремі кошти з бюджету.

Тут доречно згадати, що Володимиру Зеленському часто закидають те, що він начебто намагається дублювати свого французького колегу – особливо коли буває в закордонних відрядженнях.

Ініціативу Емманюеля Макрона щодо статусу першої леді французи сприйняли скептично. Знайшлися і ярі противники: вони розповсюдили петицію, де виступили проти того, щоби з бюджету країни оплачувати витрати дружини президента Франції. За короткий термін петицію підписали понад 318 тисяч людей.

В результаті Бріжит Макрон таки отримала офіційний статус першої леді Франції, однак її робота не передбачає ані зарплатні, ані бюджетних витрат. Натомість дружина президента може користуватися послугами двох консультантів та одного охоронця.

Роль і завдання першої леді Франції визначає офіційний документ, що зветься «Хартія прозорості». У документі говориться, що Бріжит Макрон може представляти Францію разом з президентом Республіки на міжнародних самітах і зустрічах та може брати участь у національних та міжнародних заходах, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату або насильством щодо жінок і дітей.

Серед іншого, дружина президента відповідає на запити французів, французьких та іноземних діячів, які хочуть з нею зустрітися, контролює проведення офіційних заходів і прийомів у Єлисейському палаці; бере участь у заходах благодійного, культурного або соціального характеру, що сприяють підвищенню міжнародного впливу Франції.

У Сполучених Штатах Америки, де вперше було використано термін First Lady (перша леді), ця посада також не є офіційною та не має чітких обов’язків.

Наприклад, у ролі першої леді Меланія Трамп приділяє багато уваги питанням, що пов’язані з дітьми, йдеться на офіційному сайті Білого дому. Дружина президента часто звітує про візити до дитячих лікарень, закладів освіти та притулків.

Попередня господиня Білого дому Мішель Обама активно просувала ідеї здорового харчування та ініціювала зміни у шкільному харчуванні. Федеральний закон про здорове харчування у школах був підписаний президентом Обамою у 2010 році.

До речі, українська перша леді Олена Зеленська так само приділяє увагу шкільному харчуванню. Деякі політтехнологи кажуть, що в Офісі президента Зеленського «підгледіли» цю ініціативу у Мішель Обами.

Традиційно, дружина президента США зарплатню не отримує. Проте у штаті першої леді задіяно чимало людей, робота яких оплачується з бюджету країни.

Наприклад, у Мішель Обами було 24 помічники, враховуючи особистого стиліста та візажиста. На утримання штату першої леді щорічно йшло понад один мільйон доларів, що ставало приводом для критики на адресу родини президента Барака Обами.

Теперішня господиня Білого дому Меланія Трамп, ставши першою леді, скоротила кількість своїх помічників. За інформацією американських медіа, Меланії Трамп у роботі допомагають четверо людей. Крім того, ще дев’ять помічників є у подружжя Трампів. Витрати на утримання усіх цих людей становлять менш ніж півмільйона доларів на рік. «Меланія Трамп заощадила бюджету США 750 тисяч доларів», – повідомляло видання Fox News», – очевидно, порівнюючи витрати дружини Трампа з дружиною Обами.

За словами Володимира Зеленського, для інституту першої леді, якщо він з’явиться в Україні, «не потрібне ніяке бюджетне фінансування».