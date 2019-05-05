Що має робити перша леді країни – приклади дружин президентів США і світу

На початку цього тижня майбутня перша леді України Олена Зеленська дала розлоге інтерв’ю американському виданню The Daily Beast. Разом зі своїм чоловіком вона писала сценарії та жарти для програм «95 кварталу» і згадала, що він протистояв спробам цензури шоу з боку власника каналу «1+1» Ігоря Коломойського. Тож «після кар’єри висміювання усього», у своїй новій ролі вона має намір «серйозно говорити про боротьбу за свободу слова».

«Її голос був твердим і впевненим, коли вона говорила про вбивства журналістів та активістів, особливо Павла Шеремета та Катерини Гандзюк», – йдеться в публікації The Daily Beast.

Раніше в інтерв'ю українським медіа Олена Зеленська сказала, що воліла б залишатись поза публічним життям й далі працювати сценаристкою. Водночас, вона заявила, що ще розмірковує про свою майбутню роль, а говорячи про інших перших леді, сказала, що їй радше імпонує Мішель Обама, аніж Меланія Трамп.

Протягом двох термінів президентства Барака Обами, Мішель, продовжуючи усталену американську традицію перших леді, брала активну участь у громадському житті, часто виступала разом зі своїм чоловіком, давала інтерв'ю американській пресі.

Одним із головних напрямків своєї роботи Мішель Обама обрала проблему боротьби з ожирінням серед американських дітей. Вона в ефірі одного з популярних телевізійних шоу активно закликала дітей рухатись, відтискалась від підлоги. А ще влаштувала город на галявині біля Білого дому, де вирощувала овочі.

На відміну від неї, Меланія Трамп набагато менш публічна. Лише у березні, через два роки з часу інавгурації Дональда Трампа, вона вперше вирушила у самостійне турне країною. Напрямок її роботи у ролі першої леді – боротьба із булінгом (цькуванням) у соцмережах. Кампанія Be Best («Будь найкращим») – спрямована на подолання агресії в мережах та розвиток толерантності серед дітей.

А от дружина президента Франції Емманюеля Макрона – Бріджит – вирішила офіційно не брати офіційний титул першої леді, однак, активно виконує відповідні обов'язки. Як колишня вчителька, вона опікується питаннями освіти, захисту дітей, жінок і людей з інвалідністю, проблемами здоров'я і гендерної рівності.

З-поміж інших дружин французьких президентів, також особливо популярною була Карла Бруні-Саркозі. Під час президентства її чоловіка Ніколя (2007–2012), італійсько-французька модель, акторка і співачка не просто стала справжньою іконою стилю. Вона брала активну участь у благодійній роботі, боролась за захист дітей і матерів від ВІЛ, заснувала фонд, що мав на меті полегшити незаможним дітям доступ до освіти й культури, а також підтримувала організацію PETA, виступаючи за захист тварин і проти використання хутра у моді.

Хоча у Німеччині президент має менше повноважень, аніж канцлер, дружина президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра – Ельке Бюденбендер – теж бере участь у громадському житті. Заради цього вона призупинила успішну кар'єру судді з адміністративних справ. У 2010 році у Бюденбендер виявили гостру ниркову недостатність, тоді чоловік став її донором і пожертвував їй нирку.

​Інша нетипова й впливова «перша леді» – королева Йорданії Ранія, вона розбила уявлення про сучасну арабську жінку. Серед іншого, королева опікується освітою, здоров'ям, розвитком громад, питаннями молоді, міжкультурним діалогом, а ще активно використовую соціальні мережі. Вона також здавала донорську кров для постраждалих у Смузі Гази, підтримувала родини військових та брала участь у демонстраціях проти угруповання «Ісламська держава».