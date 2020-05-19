Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента

Під час виборчої кампанії у 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський часто дорікав корупційними скандалами своєму опоненту Петру Порошенку. Однак така ж сама доля спіткала і його самого.

Вперше Зеленський сам став об'єктом журналістських розслідувань ще задовго до перемоги та до офіційного вступу на посаду. Що саме сумнівного знайшли журналісти у житті кандидата Зеленського, а згодом вже і в президента Зеленського?

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України, які з'явились в перший рік його каденції.

«Армія. Мова. Віра»: розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає», – так Петру Порошенку дорікав Володимир Зеленський 26 лютого 2019 року.

Ще через кілька місяців, уже в іншому відеозверненні, він наголошував: «Я дуже хочу, щоб ви від «я почув, перейшли до я зроблю». А саме: посадили Cвинарчуків».

Під час дебатів кандидат Володимир Зеленський запитував у свого опонента: «Скільки грошей вам потрібно взяти ще з бюджету, щоб наїстися? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину?»

Окрім цих дорікань, були і власні обіцянки, пов’язані з боротьбою з корупцією.

Ось, що говорив Володимир Зеленський під час вищезгаданих дебатів: «Усі люди, які порушують закон, всі «свинарчуки», «гладковські», і якщо серед них буде потім коломойський, всі сядуть за ґрати».

Уже ставши президентом Зеленський усіляко публічно демонстрував свою нетерпимість до корупції.

«У вас який телефон? Айфон? / Айфон? / А звідки айфон? Мені каже Власов «маленька зарплата уже 30 хвилин», –​ запитував він у митників під час візиту на Закарпаття.

При цьому сам Зеленський потрапив в поле зору журналістів-розслідувачів ще до офіційного вступу на посаду. А почалося все у січні 2019-го, коли «Схеми» знайшли ключик до російського бізнесу Зеленського у структурі власності його українських компаній.

Зеленський продовжив фігурувати в антикорупційних розслідуваннях і після того, як став президентом.

При цьому на запитання журналістів-розслідувачів кандидат Зеленський реагував ось так: «А чому ви тут зі мною зустрічаєтесь? У нас що з вами, новий рік? Я вам нічого не винен. Я винен тільки своїм батькам».

А ось так на незручні запитання відповідав вже президент Зеленський:

– Пане президенте, чи має значення для Вас, що люди з вашого найближчого оточення порушували антикорупційне законодавство?

– Вісім, вісім хвилин. Я і так запізнююсь.

Російський кінобізнес

Одним із перших журналістських розслідувань про Зеленського стало розслідування «Схем» про його російський кінобізнес.

Три кінокомпанії, які діяли на той момент у Росії, як встановили журналісти, належали через кіпрську фірму Зеленському, бізнес-партнерам і соратнику Ігоря Коломойського.

Одна з них навіть змагалась за кошти держбюджету Росії для своїх кінострічок.

Спершу Зеленський не поспішав відповідати на запитання про це. Ось, уривок із його спілкування з журналістом «Схем» Максимом Савчуком:

– Три фірми, які працюють у Росії...

– Ну і працюйте з ними, я з ними не працюю.

– Ні-ні, там…

– Дуже дякую

– ...там є фінансування з бюджету Російської Федерації, міністерства культури...

– Ви кажете неправду.

– Ну є протокол. У нас є ось документи. Візьміть, будь ласка.

– Вибачте, будь ласка.

Це розслідування, як і відповідь Зеленського, викликали тоді широкий резонанс.

Сам Зеленський спершу вдався до публічних вибачень: «На мене різко вистрибнули – я різко відреагував. Ось. Друзі, наступного разу, будь ласка, просто не ховайтесь. Приходьте – відповім на будь-які запитання. Прошу пробачення. Про всяк випадок».

​При цьому він ніяк не прокоментував інформацію, оприлюднену «Схемами». Лише наголосив: «Ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною».

Пізніше, щоправда, визнав: діючий бізнес у Росії справді має. Але наполягав: «Все, що ми отримуємо – це лише гроші від роялті. Ми закриємо, ми вийдемо, звісно ж, з цієї компанії».

Зрештою, через тиждень після розслідування «Схем», Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії: «Я пообіцяв, я зробив і мені для цього 5 років чекати не треба».

Проблемна нерухомість

Однак, російський кінобізнес – не єдине, що знайшли журналісти-розслідувачі у Володимира Зеленського напередодні виборів.

Була ще італійська вілла, яку він забув внести у свою декларацію кандидата.

15-кімнатний маєток у кількох хвилинах від моря, згідно з інформацією проєкту «Слідство.Інфо», коштував шоумену майже 4 мільйони євро. Вона розташована у тосканському курорті Форте-де-Мармі – улюбленому місці російських олігархів.

Спочатку розслідування «Слідства.Інфо» «Команда Зеленського» у фейсбуці назвала «фейком» і «намаганням дискредитувати» кандидата.

Сам Зеленський пояснив все так: «Все задекларовано, хлопці. Нам нема чого приховувати… Є нерухомість у наших компаній, є західна нерухомість, тому що у нас була недосконала банківська система… Вкладали. Як тільки будемо знімати новий фільм… Ця вілла. Просто йдеться і знімається кіно. Ось і все».

Згодом – вже після другого туру виборів, – Олена Зеленська заявила: «Я не знаю, це наша вілла чи ні, кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія її придбала, але з того часу ми там вже не були. Вже три роки ми туди не їздили».

Зрештою, в оновленій декларації вже президента Зеленського ця вілла таки з’явилася.

Але була ще одна, не менш скандальна, нерухомість. Його дружини. Кримська.

Цей пентхаус у Лівадії площею майже 130 метрів Олена Зеленська придбала ще до анексії півострову, однак за ціною, заниженою вдвічі чи навіть тричі – за 164 тисячі доларів. Підземне паркомісце – за 9 тисяч доларів. Це за офіційним тодішнім курсом: 8 гривень за долар.

Ріелтори та юристи припускали: Зеленська могла вказати занижену вартість, аби сплачувати менше податків.

Однак у пресслужбі новообраного президента тоді це заперечили, наголосивши: «Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі податки та збори». А саме розслідування Reuters назвали «черговою вигаданою сенсацією».

Зв'язки з олігархами

Окрім проблемного майна та російського бізнесу, ще однією темою розслідувань про кандидата Зеленського став його можливий зв’язок із олігархами.

Зокрема, з Ігорем Коломойським.

«Лише протягом півтора року Володимир Зеленський проводив час у компанії щонайменше трьох різних олігархів, чий бізнес не в останню чергу залежить від держави», – йшлося у розслідуванні «Схем».

Такого висновку журналісти «Схем» дійшли, проаналізувавши перельоти Володимира Зеленського до Женеви та Тель-Авіва за два роки.

Здійснював він їх на приватних літаках разом із бізнес-партнерами Ігоря Коломойського.

А ставши кандидатом у президенти, Зеленський не лише користувався охороною та автомобілями, пов’язаними з олігархом, але і взяв до себе у команду ексадвоката Коломойського – Андрія Богдана.

Після обрання президентом Володимир Зеленський так само потрапив в поле зору журналістів-розслідувачів через олігархів.

31 травня «Схеми» зафіксували, як Віктор Пінчук непублічно приїжджав на зустріч до його Адміністрації.

На Банковій до оприлюднення цих фактів не афішували візит Пінчука, а відреагували вже після. В ОП тоді підтвердили: олігарх справді приїжджав, але не сам, а з другим президентом України та своїм тестем Леонідом Кучмою.

Пізніше це визнав і сам Зеленський: «Леоніда Даниловича я дуже просив, щоб він був головою Тристоронньої контактної групи, яка у Мінську».

Однак, це могла бути не єдина непублічна зустріч Зеленського з олігархом.

28 червня «Схеми» зафіксували авто супроводу президента біля території державних дач.

Відповісти на запитання, чи справді там був Пінчук і що тоді на території держдач робив сам президент, Зеленський одразу не зміг:

«Я не пам’ятаю», – зазначив він.

Утім, подумавши, дещо змінив відповідь:

– Я поїхав перевіряти, що там є. Я зі своєю сім’єю. Просто сім’єю.

– І які результати перевірки? Що ви там помітили? Там Кучма живе, наскільки я знаю.

– Ні, там Кучма не живе, де я був, там ніхто не живе.

Ще один бізнесмен, з яким президент Зеленський проводив непублічні зустрічі, – Валерій Хорошковський. Ця людина за часів Януковича належала до неформальної бізнесової групи ще одного олігарха – Дмитра Фірташа.

Знімальна група «Схем» неодноразово фіксувала його на Банковій. Прилітаючи в Київ, він в першу чергу прямував туди в Офіс президента Зеленського.

Непублічні зустрічі з Хорошковським Зеленський визнав і пояснив, чому вони не афішувалися: «А я не пам’ятаю, чому не було фотозвіту. Але ми знаємо, як у нас суспільство реагує тепер на фотозвіти».

При цьому розповісти деталі зустрічі з Хорошковським Зеленський не захотів: «Ви з часом будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо з вами результати цієї зустрічі. Ця зустріч не є ні про які посади, ні про які домовленості тіньові».

Але, як стало відомо за кілька тижнів по цьому, Хорошковського запросили неформально курувати питання митниці.

«Квартал» на Банковій

Про візити Хорошковського та Пінчука, можливо, можна було б дізнатись і з записів у журналі відвідувачів Офісу президента. Тим паче, що на початку своєї каденції Зеленський обіцяв зробити роботу ОП максимально прозорою. Але, як і в його попередників Петра Порошенка, та Віктора Януковича, у Зеленського засекретили цю інформацію, назвавши її конфіденційною.

Тож журналісти-розслідувачі самостійно встановили, хто відвідує ОП. Зокрема, виявили, що на Банкову регулярно приходять друзі Зеленського з «95-го кварталу» і родичі його помічників.

Серед них тоді побачили і Дениса Єрмака – брата Андрія Єрмака, тодішнього помічника президента, а нині – голови ОП.

Ось як він тоді пояснював мету свого візиту: «Я з науково-дослідницькими матеріалами. Я сподіваюсь брату просто розповісти, яка в нас ініціатива».

Брат-2

Вже за кілька місяців по цьому саме Денис Єрмак опиниться у центрі скандалу, втягнувши у нього і Офіс президента.

На оприлюднених записах зафіксовані його зустрічі з різними кандидатами, з якими він проводив співбесіди на державні посади у різних сферах.

Уперше ці відео опублікував «слуга народу» Гео Лерос. Згодом депутат передав їх 8 журналістам-розслідувачам.

І хоч на записах немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку, однак його довірена особа збирає за це гроші, більша частина з яких нібито іде Єрмаку.

Попри очікування суспільства, Зеленський реагувати на це не поспішав. І замість того, аби сказати свою вже крилату фразу: «Вийди отсюда, розбійник ти!», – заявив наступне: «Стосовно висловлювань щодо Андрія Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації».

Загадковий Оман

Але чи не найбільш гучним розслідуванням щодо Зеленського стало розслідування його таємної поїздки в Оман.

На початку січня 2020-го ЗМІ оприлюднили фото президента звідти і повідомили: він – на відпочинку з сім'єю. Однак в ОП це заперечили, наголосивши: Зеленський хоч і вирушив в Оман з родиною, але за власні кошти і рейсовим літаком. Та й не для відпочинку, а для «зустрічей на найвищому рівні».

Ще пізніше на Банковій додали: ці зустріч не були «офіційним візитом» і «не мали офіційного статусу».

Окрім того, одночасно з перебуванням Зеленського в Омані, як виявилось, там перебував літак кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Ось як сам Медведчук пояснював це у коментарі Радіо Свобода: «Дійсно, 7 січня він перебував в Омані. 8 -го він вилетів в Москву. Він в даному випадку перевозив сім’ю моєї старшої доньки».

Але і на цьому питання щодо поїздки Зеленського в Оман не закінчились.

Усе – через літак, яким президент терміново повертався до Києва.

«За інформацією нашого джерела, 8 січня о 1-й годин ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч. І саме цей чартер опиняється у розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення в Київ, яке чомусь затрималось майже на добу. І в цей час президент України і секретар Ради безпеки Російської Федерації мали змогу про щось домовлятись», – йшлося у рослідуванні «Схем» «Оманлива відпустка».

Після виходу цього матеріалу Офіс президента подав до суду на «Схеми».

А дещо пізніше заявив: поїздку до Оману повністю оплачувала Олена Зеленська, а чартер до України профінансував вже Оман.

14 лютого у НАЗК оголосили про контроль декларації президента у зв'язку із цією поїздкою. Але, зрештою, в агентстві не побачили порушень з боку Зеленського у цій справі.