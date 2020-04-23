У НАЗК не бачать порушень з боку Зеленського у справі його поїздки в Оман

Президент Володимир Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман, і, згідно з наявними у НАЗК документами, нічого не порушував, заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, НАЗК під час перевірки шукало відповіді на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт.

«Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі. Інше питання – це оплата послуг проживання в готелі. Відповідний запит ми направили безпосередньо Володимиру Зеленському як фізичній особі і він надав всі необхідні підтверджуючі документи. Згідно з наданими документами, це зробила дружина», – сказав Новіков.

За його словами, згідно з законом «Про запобігання корупції», оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. «Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати», – сказав голова НАЗК.

Новіков додав, що НАЗК залишилося отримати документи від мальтійської компанії, яка безпосередньо зафрахтувала літак. «Ми знаємо, що Оман надав цей літак, але для того, щоб зняти всі питання, ми маємо зробити цей останній крок і дізнатись, хто оплатив літак», – сказав він і додав, що Зеленський все одно може не вносити цю інформацію в декларацію, бо «тільки якщо громадянин як фізична особа споживає послугу, він зобов'язаний її задекларувати».

«У нас немає даних, хто заплатив за переліт. У нас є офіційна відповідь, що літак був наданий оманською стороною. Для того, щоб з'ясувати, хто безпосередньо платив, ми якраз і відправили до мальтійської компанії запит. Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував – ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин, бо Оман як держава надав Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському», – сказав Новіков.

Він наголосив, що якби Офіс президента чи прессекретар президента «на першому етапі відразу повідомили суспільству, що оплата здійснювалась дружиною і це по закону можна не декларувати, тоді б взагалі не було цієї історії і розголосу в ЗМІ».

На початку січня цього року ЗМІ оприлюднили фото Володимира Зеленського у Маскаті – і повідомили, що він перебуває там начебто на відпочинку із сім'єю.

Після того Офіс президента підтвердив, що Зеленський перебуває в Омані: там зазначили, що президент вирушив туди з родиною за власні кошти рейсовим літаком. Водночас повідомлялося про «зустрічі на найвищому рівні», які були заплановані в очільника держави.

Згодом з посиланням на тодішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана, стало відомо, що поїздка президента до Султанату Оман «не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти».

Пізніше, 13 лютого, було оприлюднене розслідування «Схем» під назвою «Оманлива відпустка». У ньому йшлося про те, що 9 січня президент України Володимир Зеленський повернувся з Оману до України на літаку Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN – журналісти встановили це за допомогою онлайн-сервісу відстежування повітряних бортів та зафіксували, як кортеж, який забрав пасажирів після приземлення літака, заїхав до Офісу президента.

14 лютого у НАЗК заявили, що проводять контроль «своєчасності подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом України».

Раніше про це повідомляв народний обранець від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь Нацагентства на його депутатське звернення.