Олена Зеленська захворіла на COVID-19

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що захворіла на COVID-19. Вона написала про це у фейсбуці 12 червня.

«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів», – написала вона.

За словами Зеленської, вона почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні, «ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку».

«Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні», – додала вона.

В Україні за останню добу зафіксували 683 нових випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ.

Загалом тепер на території країни виявили 29 753 випадки коронавірусної хвороби. 13 567 людей одужали, 870 – померли.

Зранку 11 червня в Україні зафіксували антирекорд – 689 нових хворих на COVID-19.