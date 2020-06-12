У МОЗ пояснили добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 в Україні

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив добовий антирекорд захворюваності на коронавірус в країні «усуненням черги» із тест-зразків у Львівській і Волинській областях. Про це Ляшко сказав в інтерв’ю Радіо НВ 11 червня.

«Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів, передавали в інші лабораторії для того, щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження «сьогодні на сьогодні» або «сьогодні на завтра», – заявив Ляшко.

За його словами, найбільша черга з тест-зразків після Києва була у Львівській області. Зараз там очікують на перевірку дві тисячі зразків крові на наявність COVID-19, які «сьогодні або завтра вранці» (11 і 12 червня) мають доправити до Національної референс-лабораторії.

Головний санлікар повідомив, що зараз в Україні проводять від 10 до 12 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на добу, а також 5-7 тисяч тестів за методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Зранку 11 червня в Україні зафіксували антирекорд – 689 нових хворих на COVID-19.

Вранці 12 червня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що в Україні зафіксували 683 нових випадки COVID-19.

Загалом тепер на території країни від початку пандемії виявили 29 753 випадки коронавірусної хвороби. 13 567 людей одужали, 870 – померли.