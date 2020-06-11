Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Київ та вісім областей не відповідають критеріям послаблення карантину, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У Києві, Волинський, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях занадто високий показник інцидентності. Кількість хворих на 100 тисяч населення не повинна перевищувати 12.

Інші два показники (завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 та охоплення тестуваннями) перебувають в межах встановленої норми.

Водночас у Києві наразі завантажені 46,61% ліжок, передбачених для людей з коронавірусною хворобою (повинно бути менш ніж 50%). У Чернівецькій області цей показник перебуває на рівні 45,62%.

В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19 – 689. Загалом тепер виявили 29 070 лабораторно підтверджених випадків хвороби. 13 141 пацієнт одужав, 854 людини померли.