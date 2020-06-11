У ВООЗ назвали складною для розуміння статистику Росії по COVID-19

Статистика смертності від коронавірусної інфекції в Росії – складна для розуміння, заявив голова програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян.

За його словами, важко зрозуміти причину низького рівня смертності людей із COVID-19, виходячи з кількості виявлених випадків.

«Це, звісно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низькою», – сказав представник ВООЗ. Водночас Раян зазначив, що в європейському регіоні, де спостерігається висока смертність, системи охорони здоров’я схожі з російською.

«Важливо, щоб російська влада ретельно проаналізувала підхід до встановлення причини смертей, щоб бути впевненими, що тут немає ніякої помилки», – наголосив він.

Раян додав, що Росія провела досить велику кількість тестів на COVID-19, що «може бути одним із пояснень». У той же час в інших країнах, які у великих масштабах тестують населення на наявність коронавірусу, показники смертності є значно вищими.

Згідно з даними американського Університету Джонса Гопкінса, Росія перебуває в трійці лідерів за кількістю хворих коронавірусною інфекцією – 493 тисячі випадків, більше тільки в США і Бразилії. За кількістю смертей Росія – на 13 місці в світі – 6350 померлих.

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що офіційна статистика померлих від COVID-19 у Росії може бути занижена на 70 відсотків. Незалежні дослідники припускають, що влада регіонів може маніпулювати даними і записувати жертв епідемії як померлих з інших причин. Влада це заперечує.

У МЗС Росії, після виходу статей у західній пресі про кількість смертей у Москві і Санкт-Петербурзі, публікації назвали «безпідставними спекуляціями» і «черговим сенсаційним антиросійським фейком».