У Росії загальне число тих, хто заразився коронавірусом, перевищило 490 тисяч

У Росії за останню добу, за офіційними даними, виявлено 8404 нових випадки коронавірусної інфекції. Померли за минулий день 216 пацієнтів. Останній раз більше ніж 200 смертей фіксувалося два тижні тому.

Загальна кількість заражених від початку епідемії досягла майже 494 тисяч, померли 6358 людей.

Одужали за добу 10 386 осіб. Кількість тих, хто вилікувався за минулий день, знову перевищила число хворих.

У світі з початку епідемії коронавірус виявлено більш ніж у 7 мільйонів людей. Число померлих перевищує 414 тисяч.

Найбільш постраждалою від COVID-19 країною є Сполучені Штати Америки. Там підтверджено понад два мільйони заражень. Померли більше ніж 115 тисяч людей.

У кінці травня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що центр пандемії COVID-19 перемістився з Європи на американський континент.