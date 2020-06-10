Головний інфекціоніст США: COVID-19 є «найгіршим кошмаром»

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі назвав пандемію коронавірусу одним із «найгірших кошмарів» у світовій історії і знову попередив, що спалах ще далеко не скінчився. Фаучі, який був членом робочої групи з пандемії коронавірусу Білого дому, виступив із такою заявою під час онлайн-конференції 9 червня.

За його словами, COVID-19, респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом, має таку передачу і летальність, що це виявилося його «найгіршим кошмаром».

Фаучі додав, що хоча й знав про ймовірність виникнення такого спалаху, як нинішня пандемія, швидкість поширення хвороби його здивувала.

«На це пішло близько місяця», – сказав він, у той час, як у багатьох легко поширюваних хвороб це займає від шести місяців до року. Причини, через які коронавірус швидко поширюється, – його заразність і подорожі заражених людей.

Фаучі, директор Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США, вкотре висловив упевненість у тому, що буде розроблена вакцина.

Кілька вакцин уже випробовуються на людях, і, за словами Фаучі, більш ніж одна, ймовірно, буде успішною.

Він також заявив, що вчені зараз перебувають на «початку справжнього розуміння» вірусу, зокрема, широкого спектру вираженості симптомів, інтенсивної імунної відповіді й порушень згортання крові.

Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищує 411 тисяч, всього виявлено понад 7,2 мільйони випадків хвороби.

У той час, як у більшості країн Європи й Азії найгірший етап уже позаду, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 9 червня, що в Латинській Америці спостерігається зростання кількості нових випадків.