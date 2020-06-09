Навчання НАТО в часи пандемії: все, що треба знати

У країнах-членах Північноатлантичного союзу з послабленням карантинних обмежень також повертаються й військові навчання, хоча й у дещо скороченому вигляді. Два з них, які почалися минулих вихідних, привертають особливу увагу: вони відбуваються не лише в час пандемії, яка далі триває, а й територіально в Польщі й Балтійському морі, доволі близько від території Росії. Це може сигналізувати про те, що США, війська яких беруть у них участь, зміщують свої інтереси в Європі на схід. Також через пандемію потерпіли і плани України на участь у міжнародних навчаннях із партнерами в НАТО. Формат одних навчань змінили, плани інших поставили на паузу, а ще інші можуть і зовсім скасувати чи й уже скасували.

Що це за навчання в Польщі й Балтійському морі і хто бере в них участь?

Перші з цих навчань – спільні американсько-польські на північному заході Польщі, в яких візьмуть участь загалом близько чотирьох тисяч американських і двох тисяч польських військових. Ці навчання, з кодовою назвою Allied Spirit (якщо перекладати, це «Союзницький дух»), мали, за первісними планами, стати кульмінацією значно ширших навчань із багатьма іншими елементами, які мали відбутися в різних частинах Європи і з участю й інших країн. Але ті плановані широкі навчання, названі Defender Europe 20 (це щось як «Захисник Європи-20»), довелося суттєво скоротити в обсязі через пандемію. Вони почалися 4 червня і триватимуть два тижні, до 19 червня.

Інші, Baltops 20, почалися 7 червня і протривають десять днів у міжнародних водах Балтійського моря. Ці навчання відбуваються в регіоні щоліта з 1972 року. Цього разу в них візьмуть участь 28 військових частин, що діють на морі, 28 літаків і до трьох тисяч військових із 19 країн, серед них і Фінляндії й Швеції, які не є членами НАТО.

Обидва навчання мають на меті відпрацювати, за термінологією НАТО, interoperability – взаємодію сил різних країн, – щоб перевірити їхню здатність до співпраці і узгодження дій на землі, на морі і в повітрі.

Як вплинула на ці навчання пандемія?

Досить значно. Як уже згадувалося, Defender Europe 20 мали бути широкою операцією з найбільшим залученням військ США, базованих у Європі, більш як за 25 років. При цьому 20 тисяч американських військових мали передислокувати безпосередньо з Америки до Європи, і вони разом із колегами ще з дев’яти країн-членів НАТО мали здійснити низку маневрів у кількох європейських країнах. Іще до того, як через пандемію більша частина континенту «закрилася», до Європи повітрям і морем прибули понад шість тисяч американських військових і три тисячі одиниць техніки й обладнання. Але більшу частину первісних планів довелося скасувати, тільки американсько-польська частина їх отримала схвалення в середині травня.

Так само зменшили масштаби й навчань Baltops 20. У них скасували сухопутну частину через побоювання щодо поширення коронавірусу. Так що цього разу не буде морських десантів, взаємних візитів екіпажів кораблів і тренувальних висадок на торговельні судна, що зазвичай є стандартними елементами таких навчань.

Чи спрямовані ці навчання проти Росії?

Північноатлантичний союз і країни-члени відразу наголошували, що всі навчання НАТО мають «суто оборонний характер», і це ж стосується і згаданих двох навчань. Віцеадмірал Ліса Франкетті, командувачка 6-го флоту США, який бере участь у навчаннях Baltops, сказала журналістам, що вона не вважає, що «ці навчання можна витлумачити як загрозу будь-якій конкретній країні в регіоні», і що всі флоти учасників будуть діяти в міжнародних водах і в міжнародному повітряному просторі. За її словами, «ми очікуємо, що всі флоти будуть діяти професійно, всі військово-морські і військово-повітряні сили». «І саме цього ми очікуємо і від Військово-морського флоту і Військово-повітряних сил Росії», – наголосила вона.

Але багато оглядачів, навпаки, очікують, що російські військові кораблі будуть намагатися якомога більше наблизитися до учасників навчань, а російські військові літаки так само зближуватися з літаками учасників навчань – включно з прольотами на такій небезпечно близькій відстані, яка викликає турбулентні завихоріння в повітрі і створює загрозу безпеці польотів.

Один із посадовців НАТО недавно повідомив Радіо Свобода, що лише протягом 2019 року літаки країн-членів були змушені підніматися в небо 290 разів, щоб супроводжувати російські військові літаки, в найрізноманітніших частинах Європи. Хоча в НАТО не уточнюють кількість таких випадків по регіонах, вважають, що більша частина їх сталася саме в регіоні Балтійського моря.

Навчання Defender Europe, які є одним із елементів широкої серії навчань НАТО Allied Shield («Союзницький щит»), відбудуться на полігоні біля міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі, приблизно за 350 кілометрів від російської Калінінградської області. Коли про ці навчання оголосили вперше, Росія відразу оголосила й про власні навчання у відповідь, але Москві довелося скасувати свої плани через коронавірусну пандемію. Тож Росія закликала НАТО зменшити свою військову активність і пересунути її далі від Східної Європи, щоб «зменшити напруженість».

Чи будуть російські військові офіційно спостерігати за цими навчаннями?

Ні. Як повідомили Радіо Свобода військові посадовці США, їм не відомо ні про яке повідомлення Росії про намір інспектувати навчання Allied Spirit у Польщі. Відповідно до так званого Віденського документу ОБСЄ про відкритість військових навчань, нижня межа кількості військ-учасників навчань, за яких стають обов’язковими повідомлення іншої сторони і її участь в інспекції, – 13 тисяч, а в Польщі нині буде більш ніж удвічі менше. А військово-морські навчання, такі, як Baltops, узагалі не потрапляють під дію Віденського документа.

Чому присутність військ США в Польщі політично важлива?

Через те, що відбувається в Німеччині, східному сусіді Польщі. Цими вихідними у США Білий дім оголосив, що присутність військ США в цій країні буде скорочена на 9 з половиною тисяч (нині в Німеччині постійно перебуває 34 з половиною тисячі американських військових). Крім того, заявили в Вашингтоні, буде запроваджено нове обмеження: не більш ніж 25 тисяч американських військових у Німеччині одночасно.

При цьому більш ніж одна тисяча військових США, які залишать Німеччину, будуть передислоковані до Польщі (нині там уже перебуває 4 з половиною тисячі американських військовослужбовців). Польща ж, уряд якої має тісні зв’язки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, домагається ще більшої присутності військ США на своїй землі.

І вже сам факт того, що план спільних навчань отримав нове життя, незважаючи на пандемію, варто розглядати саме в цьому світлі. Між Вашингтоном і Берліном існують розбіжності з цілої низки питань – від бажання Німеччини завершити російський газогін «Північний потік-2», який має постачати їй російський газ дном Балтійського моря в обхід України, до її небажання виконувати вимогу про оборонні витрати в обсязі не менш ніж 2 відсотки від ВВП. І це означає, що Варшава сподівається скористатися цим, щоб далі зміцнити свої особливі відносини з Вашингтоном нині і на майбутнє.

А що Україна?

Цього року Збройні сили України планували брати участь у 24 міжнародних навчаннях із країнами НАТО: в шести на території України і 18 поза межами держави. Але через пандемію ці плани опинилися під загрозою.

Зокрема, цьогорічні українсько-американські військово-морські навчання з участю інших країн «Сі бриз-2020» через пандемію відбудуться тільки в морській фазі з залученням авіації: основна увага буде приділена відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Доля планованих на цей рік навчань на суші, зокрема наймасштабніших українсько-американських навчань Rapid Trident, поки не зрозуміла. На цей час Збройні сили України через пандемію вже не змогли взяти участь у семи навчаннях за кордоном.