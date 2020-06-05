У Польщі тривають масштабні двотижневі навчання НАТО

У Польщі тривають навчання НАТО з кодовою назвою Defender Europe 20, в яких беруть участь 4 тисячі американських та дві тисячі польських військових. Навчання, які розпочалися 4 червня, триватимуть ще два тижні, до 19 червня.

Спочатку планувалося, що 20 тисяч військовослужбовців НАТО зі США та Європи візьмуть участь у навчаннях, але через пандемію масштаб навчань обмежився американсько-польським контингентом та однією країною. Їхнє кодове ім’я було уточнено – Defender Europe 20 Plus.

Вправи триватимуть до 19 червня на полігоні в північно-західному регіоні Польщі. У навчаннях будуть задіяні 100 танків та 230 бронетранспортерів, а також військова авіація.

У телефонному брифінгу 5 червня керівники навчань зазначили, що вправи є суто оборонними, хоча також включатимуть тактичні епізоди, пов’язані з подоланням водних перешкод при участі танків та авіації.

Перед початком навчань усі учасники пройшли тестування на COVID-19 із негативним результатом.