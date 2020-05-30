«Сі бриз-2020» через коронавірус відбудеться тільки в морській фазі

Цьогорічне українсько-американське військово-морське навчання з залученням інших країн «Сі бриз-2020» відбудеться тільки в морській фазі через пандемію COVID-19, повідомила пресова служба командування Військово-морських сил України.

Як мовиться в повідомленні, такого рішення досягли на заключній конференції для планування навчання, яка відбувалася з 26 по 29 травня – через пандемію в дистанційному режимі шляхом відеоконференції.

«Цього року, з метою дотримання заходів безпеки, навчання проходитиме виключно в морській фазі із залученням авіації, відповідно, основна увага буде приділена відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо. Участь у «Сі бриз-2020» візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО», – мовиться в повідомленні.

Такі зміни, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків командувача підготовки командування ВМС Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, були запропоновані раніше в травні у зв’язку з пандемією, і партнери підтримали цю ініціативу. «Під час фінальної конференції спільними зусиллями було допрацьовано формат українсько-американського навчання з урахуванням нових вимог. Це дасть можливість провести ці заходи без загрози для здоров’я особового складу країн-учасниць», – додав він.

Військово-морські навчання «Сі бриз» (англ. Sea Breeze) відбуваються, за кількома винятками, щороку з 1997-го за програмою НАТО «Партнерство задля миру» як українсько-американські, але з залученням і багатьох інших країн.