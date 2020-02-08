До навчань «Сі Бриз-2020» долучаться Японія і Південна Корея – ДПСУ

У військових навчаннях «Сі Бриз» 2020 року візьме участь близько 20 країн, в тому числі й нові, повідомила Державна прикордонна служба 8 лютого.

Таке повідомлення з’явилося за підсумками зустрічі багатонаціонального штабу, який протягом тижня узгоджував деталі навчань в Одесі. В цьому штабі працювали представники 14 країн-учасниць, не рахуючи України, яка разом із США організовує навчання.

«Організаторами навчань традиційно є Україна і США. До участі цьогоріч долучились близько 20 країн. Як зазначив керівник навчань від України капітан 1 рангу Олексій Доскато, важливим показником цього року стало залучення нових учасників, а саме представників Японії та Південної Кореї. Також, вперше в історії «Сі Бриз» у сухопутному компоненті планується участь підрозділу Збройних Сил Норвегії», – повідомляють у Держприкордонслужбі.

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Як повідомляє Міністерство оборони з посиланням на керівника навчань, капітана 1 рангу Олексія Доскато, ця конференція – «остання можливість внести зміни, які стосуються логістики».

За даними ДПСУ, від відомства братимуть участь сім суден із корабельно-катерного складу, три відділи спеціальних дій Морської охорони, прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону та спеціальний загін «ДОЗОР», також літак і гелікоптер прикордонної авіації. Загалом до навчань долучаться близько 200 прикордонників.

За даними Міністерства оборони, Україну представлятимуть «20 одиниць корабельного складу Військово-морських сил Збройних сил України, сім одиниць Державної прикордонної служби України, підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України, Сил спеціальних Операцій, Національної гвардії та Повітряних Сил ЗС України».

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Навчання «Сі Бриз-2020» почнуться влітку 2020 року і відбуватимуться в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

«Сі-Бриз» – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року, їх організовують США й України. До анексії Криму в 2014 році навчання проходили в тому числі і на території півострова. Основні цілі навчань – підготовка багатонаціональних сил щодо проведення операції безпеки у кризовому регіоні, відпрацювання за стандартами НАТО міжнародної операції з встановлення і забезпечення зони безпеки судноплавства, відпрацювання взаємодії з кораблями.