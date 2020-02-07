Міноборони повідомило про створення у ЗСУ нових командувань

У Міністерстві оборони України повідомили про завершення першого етап реформування Збройних сил України, за результатами якого були створені нові командування та призначені їхні командувачі.

«Зокрема, Командування об’єднаних сил Збройних сил України очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил Збройних сил України – генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки Збройних сил України – полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних сил України – генерал-майор Євген Степаненко», – повідомляє сайт Міноборони.

За даними відомства перебудова структури війська спрямована на «досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО».

«Перехід на стандарти та структури НАТО – це незворотній процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська», – йдеться в повідомленні.

Раніше керівництво Міноборони визначило 11 пріоритетів для розвитку та реформування української армії. Міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що реформи в армії охоплюють сфери – від стратегії оборони на суходолі/морі і розбудови територіальної оборони – до інтеграції з НАТО, запровадження найсучасніших технологій та вирішення соціальних проблем бійців.