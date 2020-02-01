У ВМС України повідомили про завершення балістичної експертизи бронекатера, який повернула Росія

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що балістична експертиза одного із повернутих Росією в листопаді 2019 року українських військових кораблів – малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ» – завершена.

У коментарі Радіо Свобода Воронченко уточнив, що це той катер, який зазнав обстрілу російськими військовими під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Як зауважив командувач ВМС, із «Бердянська» зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, є доказами «агресивних і протиправних дій Росії», сказав Воронченко.

«Інший МБАК («Нікополь» – ред.) та буксир «Яни Капу» зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі», – додав адмірал Воронченко.

20 листопада 2019 року захоплені біля берегів Криму українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Кількома місяцями раніше Росія звільнила із полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.