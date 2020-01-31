В Одесі вийшов у море майбутній корабель ВМС – Міноборони

В Одесі вийшов у море майбутній корабель Військово-морських сил, повідомило Міністерство оборони 31 січня.

Напередодні корабель вийшов із заводу для проведення частини заводських морських випробувань.

Судно заклали на заводі «Кузня на Рибальському» та спустили на воду 23 квітня 2019 року. Зараз його дообладнують на підприємстві «Судноверф Україна».

За словами заступника генерального директора з виробництва «Кузні на Рибальському» Олександра Вишневецького, корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми.

Як зазначили в Міноборони, під час випробувань недоліків у роботі механізмів корабля не виявили.

У квітні на той час міністр оборони Степан Полторак говорив, що це – розвідувальний корабель.