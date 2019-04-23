В Україні на воду спустили розвідувальний корабель для ВМС – Міноборони

В Україні 23 квітня спустили на воду перший середній розвідувальний корабель, виготовлений на заводі «Кузня на Рибальському» в Києві, повідомляє Міністерство оборони.

За повідомленням, корабель збудований для потреб Військово-морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства.

«За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні – середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні – по оснащенню та можливостях виконувати задачі», – заявив міністр оборони України Степан Полторак.

У вересні минулого року США передали Україні два колишні катери Берегової охорони класу Island («Айленд»).