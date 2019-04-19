РНБО анонсує нові випробування крилатих ракет

Мобільний комплекс крилатих ракет «Нептун» готується до нових випробувань, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов.

Як повідомляє прес-служба РНБО, Турчинов провів робочу нараду з розробником мобільного комплексу крилатих ракет, генеральним конструктором КБ «Луч» Олегом Коростильовим.

«Мобільний комплекс крилатих ракет «Нептун», який може знищувати морські й наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння, має стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного і Азовського морів», – сказав секретар РНБО України.

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Генеральний конструктор КБ «Луч» повідомив, що наступний етап випробувань планується на травень поточного року.

На початку квітня в Одеській області пройшли випробування нового мобільного комплексу крилатих ракет «Нептун», «створеного українськими вченими, конструкторами та виробничниками у рекордно короткий термін». Як повідомляли в РНБО, ці крилаті ракети «здатні точно вражати надводні та наземні цілі на відстані понад 300 кілометрів».