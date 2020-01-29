ВМС України планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році

Військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.

«Отримання катерів процес тривалий та потребує як оновлення і модернізацію обладнання катерів, так і підготовку екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу Військово-морських сил ЗС України вже у травні 2021 року, наступний – з невеликим інтервалом», – розповіли у ВМС.

У жовтні 2019 року Україна безоплатно отримала від США три катери класу Island.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).