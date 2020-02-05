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05 лютого 2020, Київ 16:36
Новини | Міжнародні

У Європі починаються найбільші військові навчання НАТО

У навчаннях візьмуть участь більше 37 тисяч військових з 18 країн-членів і партнерів НАТО

У Нідерландах починаються військові навчання НАТО Defender Europe. Під час маневрів заплановано найбільше за останні 25 років розгортання військ США.

У навчаннях візьмуть участь більше 37 тисяч військових з 18 країн-членів і партнерів НАТО. Безпосередньо з США у Європу перекинуть 20 тисяч солдатів і офіцерів. У НАТО підкреслили, що таким чином Вашингтон демонструє свою рішучість у підтримці європейських союзників.

Навчання триватимуть до середини травня. До цього часу має завершитися розгортання військ союзників у Німеччині і Польщі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Москва відреагує на навчання, оскільки вони викликають велике занепокоєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що навчання не спрямовані проти Росії або будь-якої іншої країни.

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