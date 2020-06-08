Генсек НАТО: присутність сил США зросла у Польщі, країнах Балтії, Румунії

Єнс Столтенберг відповів на повідомлення, що Дональд Трамп хоче часткового виведення військ із Німеччини: «Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю».

Країни НАТО повинні продовжувати вкладати кошти у свою військову міць та безпеку, адже це – запорука процвітання. Про це під час онлайн–конференції дослідницького центру «Атлантична рада» заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про повідомлення у медіа, що президент Дональд Трамп хоче часткового виведення американських військ із баз у Німеччині, Столтенберг сказав: «Я не можу коментувати спекуляції у медіа, але ми постійно радимось зі США та іншими союзниками про розподіл сил у Європі».

Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю



Він заявив, що у низці європейських країн присутність американських сил зросла, зокрема, у Польщі, країнах Балтії, Румунії, зокрема, збільшилась військово–морська присутність США в Іспанії та Норвегії. Також Америка надає більше обладнання й тренувань. «Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю», – наголосив генсек Альянсу.

Також генсек НАТО виклав основні напрямки розвитку Альянсу до 2030 року. В його баченні «НАТО-2030» – це не перезапуск організації, а посилення військового та політичного аспекту. Росія продовжує свою військову активність, пропаганду і дезінформацію; зростання впливу й економічної потужності Китаю, що несе зміни у розстановці сил у світі; а також терористичні організації – це головні виклики для країн-союзників, заявив Столтенберг.

Ми побачили, як Росія використовує військову силу проти своїх сусідів



Говорячи про відносини з Росією протягом наступних 10 років, Столтенберг нагадав про так званий «двоколійній» підхід, що передбачає посилення стримування з підтримуванням діалогу. «Ми побачили, як Росія використовує військову силу проти своїх сусідів – Грузії та України, інвестує у нові військові сили, включно з ядерними».

«Найкращий спосіб запобігти конфлікту – викорінити будь-які сумніви у тому, що НАТО готове захищати своїх союзників». «Водночас, Росія – наш сусід, Росія нікуди не зникне. І ми віримо в діалог із Росією й прагнутимемо до кращих відносин із Росією... тому ми продовжимо працювати з Росією над угодами про контроль за озброєнням та в інших галузях співпраці між НАТО та Росією».

Раніше новину про виведення військ розкритикували демократи у Конгресі США, назвавши це «подарунком для Росії». А німецькі політики висловили занепокоєння можливими наслідками цього для подальшої співпраці країн в оборонній галузі.

За даними американського видання WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас німецький Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх військових. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.