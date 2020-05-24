Вихід США з угоди про «відкрите небо» може послабити Україну і є «промахом» у політиці – оглядачі США

У Сполучених Штатах політики, урядовці та експерти по-різному реагують на рішення влади США про вихід із угоди про «відкрите небо», в якій беруть участь 35 країн. Міністр оборони США Марк Еспер пов'язав вихід США з угоди про «відкрите небо» із агресією Росії в Україні та Грузії.

«З часу підписання угоди про «відкрите небо» у 2002 році, Росія використовувала її з метою пропаганди й агресії проти своїх сусідів – України та Грузії. США оголосили про намір вийти з цієї угоди», – написав у п'ятницю, 22 травня, міністр оборони США Марк Еспер.

Утім, чимало американських політиків не погоджуються з офіційною позицією американської влади щодо виходу з угоди і вважають, що це може послабити безпеку як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу.

Так, колишній міністр оборони США Вільям Перрі заявив, що вихід США з угоди про «відкрите небо» є «значним промахом» у міжнародній політиці.

«Втрата «відкритого неба» є значним промахом у зусиллях з міжнародного контролю за зброєю. Закрита ще одна важлива лінія комунікації з Росією. На одну можливість менше, щоб запобігти лихові до того, як воно трапиться. Далі вони прийдуть за новою угодою START, що відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь», – написав у твітері колишній глава Пентагону США Вільям Перрі.

Колишній посол США в НАТО Айво Даалдер переконаний, що такий крок Адміністрації Трампа послабить безпеку в багатьох країнах світу.

«Розпалась уся структура із контролю над озброєнням, яка створювалась для європейської безпеки після Холодної війни: Договір про традиційні збройні сили в Європі, Віденський документ, Угода про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, і зараз – Угода про «відкрите небо». Порушення з боку Росії – це основна причина, втім, вихід із угоди робить усіх менш захищеними», – написав у твітері Айво Даадлер.

На плани Білого дому відреагували також у самому НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники НАТО зустрілись для обговорення питання і взаємодіють із Росією щодо її повернення до якнайшвидшого виконання угоди.

Джеремі Богайскі, кореспондент із питань оборони у виданні «Форбс», вважає, що вихід США з угоди, в першу чергу, буде на збиток для України та Грузії. Посилаючись на своїх колег, Богайські пише:

«Трамп, вийшовши з угоди про «відкрите небо», послабивши зв'язки США з країнами-друзями, партнерами, зокрема, Україною і Грузією, які значною мірою отримували користь від польотів над Росією – ще раз зробив те, чого хоче Путін».

Журналіст американського оборонного видання Defense One Патрік Такер погоджується, мовляв, вихід США з угоди, в першу чергу, не дозволить країнам дізнаватись про справжні військові наміри Росії.

«Найімовірніший ефект – союзники США матимуть менше інформації про військові дії Росії, про відновлення шпигунської активності між Росією та США», – написав Патрік Такер у твітері.

Тим часом у Конгресі голова комітету із закордонних справ Палати представників Еліот Енґель назвав рішення адміністрації Трампа про вихід із угоди про «відкрите небо» нелегальним. Про це пише The New York Times.

За словами конгресмена Енґеля, президент зобов'язаний повідомити Конгрес про вихід із угоди за 120 днів до початку процесу. Це передбачено у законі про державну оборону, який Дональд Трамп підписав у 2019 році.

Між тим, низка прихильників Республіканської партії підтримали рішення президента Трампа. Сенатор Тед Круз вважає цей крок «перемогою» для безпеки США.

«Я аплодую рішенню Дональда Трампа вийти з угоди про «відкрите небо». Росії віднині не буде дозволено використовувати наше небо, щоб стежити за нашими людьми – це перемога для американської національної безпеки і промах для розвідульваних операцій Путіна», – пише Тед Круз у твітері.

«Президент зробив ще один позитивний крок, щоб покінчити із залежністю США від дисфункціональних та порушених угод. Угода про «відкрите небо» почала життя як добросовісна домовленість, а закінчилась як засіб в руках російської розвідки», – пише колишній законодавець від республіканців Том Коттон.

Колишній радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон також підтримав рішення Дональда Трампа, а вихід з угоди назвав «величним моментом в історії контролюю за міжнародним озброєнням».

Угоду про відкрите небо підписали 34 країни світу після завершення Холодної війни. Вона набрала чинності у 2002 році і дозволяє країнам-членам пролітати над територією одна одної зі спеціальним сенсорним обладнанням, щоб переконатись, що інші країни не готують зовнішніх військових дій. Україна є також учасником цієї угоди.

21 травня стало відомо, що Дональд Трамп вирішив припинити участь США в угоді про «відкрите небо», через постійні порушення цієї угоди з боку Росії.

Україна також відреагувала на рішення США.

Українське МЗС повідомило, що Угода про «відкрите небо» допомогла здійснювати регулярні спостережні польоти США вздовж узбережжя окупованого Криму, це «сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах».

Утім, у повідомленні МЗС йдеться, що з початком війни в Україні ефективність угоди знизилась через «неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю Росії у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і містаСевастополь; Донецької та Луганської областей».